Yamal ma poważny konflikt. W Barcelonie wrze

Lamine Yamal musi zmagać się z kolejnym urazem. To powoduje, że w Barcelonie robi się nerwowo, a jego relacje z trenerem Hansim Flickiem są napięte, o czym poinformowano w programie "El Larguero" na antenie "Cadena SER".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal i Flick mają napięte relacje przez kontuzję

Barcelona w tym sezonie spisuje się dobrze, choć należy pamiętać o tym, że ostatnie dwa mecze Dumy Katalonii zakończyły się niekorzystnym wynikiem dla zespołu. Z jednej strony przegrali oni wielki hit w Lidze Mistrzów z PSG, a kilka dni później ulegli Sevilli w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga. Powodów słabszej dyspozycji z pewnością jest kilka, ale głównym jest fakt, że Hansi Flick musi zmagać się ze sporą liczbą urazów.

Obecnie w zespole Barcelony kontuzjowane są największe gwiazdy, a więc Lamine Yamal oraz Raphinha. Poza tym problemy ma także Fermin Lopez, Joan Garcia czy Gavi. Najwięcej emocji jest jednak w kwestii tego pierwszego zawodnika. Według informacji przekazanych w programie „El Larguero” na antenie „Cadena SER”, Lamine Yamal i Hansi Flick mają napięte relacje z powodu kontrowersji związanych z kontuzją zawodnika.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie pięć spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Łącznie ma dla swojego zespołu już ponad 110 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia 18-latka na 200 milionów euro.

Zobacz także: Lewandowski wypowiedział się o niewykorzystanym rzucie karnym. Wspomniał też o młodych zawodnikach