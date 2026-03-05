Yamal i Pedri są problemem w szatni Barcelony. To wina Flicka

Lamine Yamal i Pedri są faworyzowani przez Hansiego Flicka – informuje El Nacional. Taki sposób traktowania gwiazd nie podoba się części piłkarzy Barcelony.

Szatnia Barcelony źle patrzy na faworyzację Yamala i Pedriego

W szatni Barcelony pojawiają się coraz częstsze komentarze dotyczące sposobu zarządzania zespołem przez Hansiego Flicka. Według informacji El Nacional część piłkarzy uważa, że trener nie traktuje wszystkich zawodników w taki sam sposób.

Dyskusja w drużynie dotyczy przede wszystkim Lamine Yamala oraz Pedriego, czyli dwóch kluczowych zawodników katalońskiego zespołu. Zdaniem niektórych piłkarzy niemiecki szkoleniowiec daje im specjalne przywileje w trakcie meczów.

Chodzi głównie o sposób przeprowadzania zmian. Według tych doniesień Flick często pyta Yamala i Pedriego, czy chcą zostać na boisku, czy wolą zostać zmienieni. W przypadku pozostałych zawodników decyzje o zmianach podejmowane są zazwyczaj bez konsultacji.

Dla wielu piłkarzy jest jasne, że obaj zawodnicy odgrywają bardzo ważną rolę w projekcie sportowym Barcelony, część szatni uważa, że taka różnica w traktowaniu może być nie do końca sprawiedliwa.

Z drugiej strony sztab szkoleniowy ma swoje argumenty. Pedri w ostatnich latach zmagał się z problemami zdrowotnymi, dlatego trenerzy chcą ostrożnie zarządzać jego minutami. W przypadku Yamala znaczenie ma natomiast jego bardzo młody wiek i potrzeba ochrony przed nadmiernym obciążeniem.

Mimo to w drużynie pojawiają się głosy, że zasady powinny być bardziej jednolite dla całej kadry, aby uniknąć wrażenia wyraźnej hierarchii w szatni.

