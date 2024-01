IMAGO / NurPhoto/ Jose Breton Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Barcelona wyraźnie uległa Realowi Madryt – Królewscy triumfowali w Superpucharze

Wynik 4:1 dla Los Blancos oddaje przebieg meczu. Blaugrana nie była w stanie dorównać rywalom

Po meczu Xavi przeprosił kibiców FCB i poprosił o to, by uwierzyli w “jego projekt”

Barcelona. Xavi: Wierzę w ten projekt

Barcelona nie miała najmniejszych szans w pojedynku z Realem. Królewscy po hat-tricku Viniciusa Juniora i ustalającym wynik golu Rodrygo zwyciężyli 4:1 i sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii. Blaugrana zaprezentowała się co najmniej o dwie klasy gorzej niż rywal z Madrytu. Po ostatnim gwizdku Xavi nie krył rozczarowania, ale jednocześnie miał nadzieję, że jego drużyna jeszcze ma wiele do udowodnienia w tym sezonie:

– Jestem bardzo smutny. To właśnie piłka nożna. Nie mogło być gorzej. Przepraszam naszych kibiców. to była katastrofa. Ale Barcelona wróci – zaczął opiekun FCB. – To był jak dotąd najsłabszy występ w sezonie. Chcę jeszcze raz przeprosić fanów – kontynuował Xavi.

– Mimo wszystko chcę być optymistą. Walczymy jeszcze na trzech frontach i na każdym z nich postaramy się dać z siebie wszystko. Wierzę w ten projekt. Myślę, że nadal możemy mieć świetny sezon. W zeszłym sezonie wszyscy mówili o nowej erze. Dzisiejsza porażka jest trudna dla wszystkich, ale nie wszystko jest stracone. Przed meczem padły słowa krytyki, a teraz będzie ich jeszcze więcej. Jestem gotowy stawić temu czoła i walczyć dalej. Chcę jeszcze raz przeprosić fanów i poprosić ich, aby uwierzyli w ten projekt – zakończył trener Blaugrany.