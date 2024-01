IMAGO / Joaquin Corchero Na zdjęciu: Xavi

Barcelona ma w tym sezonie wiele problemów

Coraz więcej i częściej mówi się o przyszłości Xaviego w roli trenera

Teraz szkoleniowiec zabrał głos przed kluczowym meczem w Pucharze Hiszpanii

Xavi przed meczem

FC Barcelona w tym sezonie jest zespołem bardzo chimerycznym. Ekipa prowadzona przez Xaviego potrafi zagrać całkiem dobre spotkania, a następnie zaprezentować się kompletnie bezbarwnie i po prostu słabo. Do tego dochodzi bolesna wtopa w meczu z Realem Madryt. To wszystko powoduje, że pozycja szkoleniowca jest coraz bardziej wątpliwa. Teraz on sam zabrał głos przed bardzo ważnym meczem w Pucharze Hiszpanii z Athletikiem Bilbao.

– To bardzo ważne, gramy o tytuł. To jak rzut monetą. Mamy rywala, którego nie chcieliśmy, tym bardziej na jego własnym terenie. Są silni na San Mamés ze swoimi kibicami. Grają intensywnie i maja dobrego trenera, którego w cenimy. Athletic to być może obecnie jedna z drużyn w najlepszej formie w lidze mimo porażki z Valencią – powiedział trener Barcy na konferencji prasowej cytowanej przez “fcbarca.com”.

– Myślę, że odzyskujemy dobre odczucia i dobrą grę w wielu momentach. To partidazo zarówno dla nas, jak i dla nich. Mam nadzieję, że będzie to wielki spektakl, i że awansujemy do półfinału. Jesteśmy trzy mecze od rozegrania finału Pucharu Króla. Takie mamy nastawienie – dodał.

