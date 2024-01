IMAGO / nogueirafoto Na zdjęciu: Sergi Roberto (na środku)

Sergi Roberto jest zawodnikiem pierwszej drużyny FC Barcelony od ponad dekady

Jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu

Według Xaviego Hernandeza, obecny kapitan drużyny zasłużył na przedłużenie z nim współpracy

Xavi: Mam nadzieję, że Roberto przedłuży umowę z klubem

Sergi Roberto to postać, która mocno polaryzuje fanów FC Barcelony. Z jednej strony mowa o zawodniku, który dołączył do klubu już w wieku 14 lat. Nigdy nie odszedł nawet na wypożyczenie, a od początku tego sezonu awansował na kapitana po tym, jak do Stanów Zjednoczonych trafił Sergio Busquets. To gracz uniwersalny, który stworzył kilka pięknych wspomnień, takich jak gole przeciwko Realowi Madryt czy Paris Saint-Germain.

Z drugiej, jednak, strony, Roberto niezwykle często jest kontuzjowany. Do tego trudno mu ustabilizować formę i częściej na boisku irytuje, niż zachwyca. Wychowanek po raz ostatni przedłużył umowę z klubem w marcu ubiegłego roku, godząc się na znaczną obniżkę pensji. Kontrakt ten wygasa wraz z końcem tego sezonu.

W minionych tygodniach, 31-latek stał się ważny dla Xaviego Hernandeza, zwłaszcza w obliczu kontuzji Gaviego i Pedriego, a także słabej formy Oriola Romeu. Trener na konferencji prasowej przed meczem w Pucharze Króla z UD Barbastro zabrał głos w sprawie przyszłości podopiecznego.

– W klubie wiedzą, że chciałbym przedłużenia jego umowy. To dla mnie istotny gracz, przykład dla grupy, a do tego kapitan. Występuje na wielu pozycjach i daje gwarancję. Dużo z nim rozmawiam, on rozumie, co znaczy grać dla Barcelony. Często podlega krytyce, ale prezentuje wysoki poziom. Mam nadzieję, że przedłuży umowę – powiedział wprost Xavi.

Roberto wystąpił w tym sezonie w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

