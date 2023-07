fot. Imago/Eibner Na zdjęciu: Xabi Alonso

Carlo Ancelotti będzie trenerem Realu Madryt do końca sezonu 2023/2024

Wówczas opuści szeregi Królewskich i obejmie reprezentację Brazylii

Jednym z faworytów do zastąpienia Włocha jest Xabi Alonso

“W tym momencie myślę tylko o tym, co mamy tutaj”

Sezon 2023/2024 będzie dla Carlo Ancelottiego ostatnim na ławce trenerskiej Realu Madryt. Wówczas wygaśnie jego kontrakt, co oznacza pożegnanie ze stolicą Hiszpanii. Doświadczony szkoleniowiec przystał już na propozycję brazylijskiego związku piłkarskiego i w przyszłym roku obejmie tamtejszą reprezentację.

Media spekulują na temat potencjalnego następcy Włocha. Jednym z faworytów jest Xabi Alonso, który zaczynał swoją trenerską przygodę z młodzieżą Realu Madryt, a w tej chwili pracuje jako samodzielny menedżer w Bayerze Leverkusen.

– Real Madryt? Wszystko w swoim czasie. Teraz jestem tutaj i jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zazwyczaj gdy w futbolu zaczynasz patrzeć na dłuższą metę, to tracisz koncentrację na tym, co jest bliżej ciebie. W tym momencie myślę tylko o tym, co mamy tutaj – mówi.

Alonso objął władze nad Bayerem w trakcie minionego sezonu. Jego drużyna zasłynęła z efektownej i ofensywnej gry, choć miała wiele problemów w obronie.

– Ja nie chcę, żeby to był Bayer Xabiego. Chcę, żeby to była prawdziwa drużyna. Żeby ta drużyna potrafiła grać w każdym wariancie, aby miała dobrą kontrolę przy posiadaniu piłki, zachowując przy tym odpowiednią stabilność w defensywie, właściwy rytm, abyśmy potrafili czytać mecze – zapewnia.

