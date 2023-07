Kamil Grabara jakiś czas temu był łączony z przenosinami do Burnley. Beniaminek Premier League ostatecznie sięgnął po innego bramkarza, a reprezentant Polski może trafić do Włoch. Nad transferem poważnie pracuje Fiorentina - informuje Tomasz Włodarczyk.

fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara ma za sobą fantastyczny okres w Danii

Latem polski bramkarz ma doczekać się transferu do czołowej ligi

Nad pozyskaniem go intensywnie pracuje Fiorentina

Kolejny Polak wprowadzi się do Florencji?

Kamil Grabara od pewnego czasu typowany jest do przeprowadzki do jednej z czołowych europejskich lig. Niedawno media łączyły go z transferem do Burnley, które po awansie do Premier League poszukiwało wzmocnienia obsady bramki. Ostatecznie angielski beniaminek zdecydował się na innego kandydata.

Obiecujące występy w Lidze Mistrzów, a także debiut w reprezentacji Polski sprawiły, że Grabara zebrał wokół siebie sporo szumu i trafił na listy życzeń wielu ekip. Sam zainteresowany czeka na transfer do mocniejszego zespołu i niebawem jego życzenie może się spełnić. Tomasz Włodarczyk poinformował, że nad pozyskaniem Polaka intensywnie pracuje Fiorentina. Póki co w rozmowach z FC Kopenhagą padają kwoty w okolicach 12 milionów euro.

Fiorentina zabiega mocno o Kamila Grabarę. W okolicach weekendu miały padać już kwoty na poziomie 12 milionów euro za bramkarza Kopenhagi. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 27, 2023

Dostępu do bramki Fiorentiny w przeszłości strzegli już Artur Boruc i Bartłomiej Drągowski. Obecnie między słupkami brakuje wyraźnego lidera, dlatego Viola szuka zawodnika, który zagwarantuje wysoki poziom.

