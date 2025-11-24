Xabi Alonso dostał ultimatum. Wtedy Real go zwolni

Xabi Alonso przeżywa bardzo trudny okres w Realu Madryt. Jak donosi "Don Balon", Florentino Perez jest gotów podjąć decyzję o jego zwolnieniu, jeśli Królewscy nie wygrają dwóch najbliższych spotkań z Olympiakosem w Lidze Mistrzów i z Gironą w La Lidze.

Florentino Perez traci cierpliwość do Xabiego Alonso

Real Madryt nie przekonuje ani stylem, ani wynikami. Zespół prezentuje się chaotycznie i jest pozbawiony tożsamości, a plan taktyczny Xabiego Alonso nie przynosi efektów. Według źródeł z Madrytu prezydent klubu Florentino Perez ma już przygotowane decyzje kadrowe i czeka tylko na rozwój wydarzeń w najbliższych meczach. Jeśli Real nie odniesie dwóch zwycięstw, szkoleniowiec zostanie zwolniony.

Xabi Alonso miał być symbolem nowego początku, trenerem, który przywróci Realowi intensywność, dyscyplinę i nowoczesny styl gry. Po kilku miesiącach efekt jest jednak odwrotny. Drużyna znów opiera się głównie na indywidualnych zrywach zawodników, a nie na kolektywie. W klubie coraz głośniej mówi się, że szkoleniowiec stracił zaufanie części szatni.

Remis z Elche na stadionie Martinez Valero był dla Alonso momentem przełomowym, ale w negatywnym sensie. Jego decyzje taktyczne przed meczem i w trakcie spotkania spotkały się z krytyką, a zespół wyglądał bezradnie. W Madrycie zaczęto mówić o nim jako trenerze pozbawionym pomysłów.

Nadchodzące spotkania z Olympiakosem i Gironą mogą więc przesądzić o przyszłości Baskijczyka. Brak zwycięstw w tych meczach może oznaczać dla niego koniec pracy na ławce Królewskich. Jeśli jednak Real Madryt zareaguje i odniesie dwa pewne triumfy, Alonso uratuje swoją pozycję. W przeciwnym razie, jak twierdzą źródła bliskie klubowi, Florentino Perez „postawi na nim krzyżyk”.

