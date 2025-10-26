Wielkie emocje w El Clasico. Odwołany karny i gol

Kylian Mbappe zdobył kapitalnego gola z dystansu, ale po chwili sędzia zdecydował się odgwizdać spalonego. Z kolei po kilku minutach gry, arbiter odwołał rzut karny dla Królewskich.

Cudowny gol odwołany, dobra decyzja przy rzucie karnym

El Clasico wzbudza zawsze wiele emocji. Nie inaczej jest i tym razem, bowiem rywalizacja Realu Madryt z Barceloną to mecz na wielkim poziomie, w którym zawsze wiele się dzieje. Tym razem zaangażowanie jest szczególne, bowiem Los Blancos chcą przerwać serię porażek w rywalizacji z Dumą Katalonii. Wszyscy pamiętają przecież poprzedni sezon i bardzo słabą grę w tej rywalizacji.

Dzisiaj, pomimo tego, że mamy za sobą raptem 20 minut gry, działo się sporo i bardzo kontrowersyjnie. Przede wszystkim już po raptem kilku minutach gry sędzia wskazał na rzut karny po faulu w jedenastce Barcelony. Wówczas zahaczony był Vinicius Junior, ale po analizie VAR arbiter odwołał swoją decyzję, bowiem zapewne uznał, że to gracz Realu kopnął Lamine Yamala, a nie odwrotnie.

Kilka chwil później kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Kylian Mbappe, ale arbiter po szybkiej analizie VAR zdecydował odwołać się gola. Wszystko przez fakt, że Francuz znajdował się na nieznacznej pozycji spalonej w momencie podania. Tym samym na tablicy wyników nadal było 0:0, choć mogło być nawet 2:0, gdyby wszystko złożyło się pomyślnie dla Królewskich.

