Najwyższy wynik w El Clasico. To największe wygrane w historii

Wynik 11:1 to najwyższe zwycięstwo w El Clasico w historii. Padł on 13 czerwca 1943 roku, wówczas dzięki temu pogromowi Real Madryt awansował do finału Pucharu Generała (obecnie Puchar Króla).

LE PICTORIUM/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Wielkie mecze i wielki porażki – oto najwyższe wyniki w historii El Clasico

Historia spotkań pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną jest długa i sięga początku XX wieku. Rywalizacja tych dwóch ekip, nazywana obecnie El Clasico wielokrotnie wzbudzała wiele emocji i do dziś elektryzuje kibiców na całym świecie. Właściwie zawsze, gdy obie te drużyny spotkają się wspólnie na murawie, fani w Hiszpanii dzielą się na tych za Królewskimi oraz na tych, którzy trzymają kciuki za FC Barceloną.

Nie jest jednak tajemnicą, że rywalizacja w ramach wielkiego hiszpańskiego, ale i europejskiego klasyku, bardzo często obfitowała w wiele goli. Postanowiliśmy więc przypomnieć kilka najwyższych wyników, które padły w tych meczach. Jeden z nich może robić wrażenie, bowiem mowa aż o tzw. dwucyfrówce.

Real Madryt 11: 1 FC Barcelona – 13 czerwca 1943 roku

Jest rok 1943, a dokładnie 13 czerwca. Upadł leje się z nieba, a Hiszpania pogrążona jest w rządach generała Franco. Wówczas swój mecz w ramach rewanżowego starcia półfinału Pucharu Generała (obecnie Pucharu Króla) rozgrywa Real Madryt z Barceloną. W pierwszym meczu lepsi okazują się gracze z Katalonii, a więc Królewscy muszą odrobić trzy bramki straty.

To, że im się to udaje, to zbyt mało powiedziane. Real Madryt przed własną publicznością gromi zespół FC Barcelony aż 11:1. Właściwie można powiedzieć, że zmiata z powierzchni piłkarzy Barcelony. Już do przerwy było 8:0, a w drugiej odsłonie gry padły jeszcze cztery gole. Do dziś jest to więc najwyższy wynik w El Clasico w historii oraz najwyższa porażka Barcelony.

Ówcześnie wynik ten wzbudził wiele kontrowersji, które przerodziły się w oskarżenia o wpływy polityczne reżimu Franco na piłkarzy Barcelony, ale wielu podważa tę tezę.

Real Madryt 8:2 FC Barcelona – 3 lutego 1935 roku

To drugie najwyższe zwycięstwo w historii El Clasico i podobnie jak pierwszy rezultat w tym rankingu, również należy do Realu Madryt. Królewscy przed własną publicznością rozgromili zespół Barcelony aż 8:2. 3 lutego 1935 roku do przerwy było już 4:1. Co ciekawe, do dzisiaj jest to najwyższa wygrana w meczu ligowym obu tych ekip. Wówczas cztery gole dla Królewskich zdobył Sanudo Garcia.

Real Madryt 6:6 FC Barcelona – 13 kwietnia 1916 roku

Wielokrotnie później oba zespoły wygrywały swoje mecze różnicą nawet pięciu bramek, a więc trudno wskazać starcie, które miałoby jakiś szczególny charakter. Warto więc przypomnieć kolejny historyczny mecz, w którym padło mnóstwo goli, bo aż 12, co wspólnie z rywalizacją z 1943 roku jest najwyższym wynikiem w historii El Clasico.

Jeden z pierwszych meczy pomiędzy Realem Madryt a Barceloną zakończył się wynikiem 6:6 w Pucharze Hiszpanii po dogrywce. W pierwszym starciu lepsi byli jednak gracze z Katalonii, którzy awansowali do finału tych rozgrywek. Starcie to jednak uznane zostało przez ówczesne media za bardzo kontrowersyjne ze wzglądu na przebieg – wielokrotnie błędne decyzja miał popełniać arbiter.