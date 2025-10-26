Najwyższy wynik w El Clasico. To największe wygrane w historii

12:02, 26. października 2025 13:48, 26. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Wynik 11:1 to najwyższe zwycięstwo w El Clasico w historii. Padł on 13 czerwca 1943 roku, wówczas dzięki temu pogromowi Real Madryt awansował do finału Pucharu Generała (obecnie Puchar Króla).

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
LE PICTORIUM/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Wielkie mecze i wielki porażki – oto najwyższe wyniki w historii El Clasico

Historia spotkań pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną jest długa i sięga początku XX wieku. Rywalizacja tych dwóch ekip, nazywana obecnie El Clasico wielokrotnie wzbudzała wiele emocji i do dziś elektryzuje kibiców na całym świecie. Właściwie zawsze, gdy obie te drużyny spotkają się wspólnie na murawie, fani w Hiszpanii dzielą się na tych za Królewskimi oraz na tych, którzy trzymają kciuki za FC Barceloną.

Nie jest jednak tajemnicą, że rywalizacja w ramach wielkiego hiszpańskiego, ale i europejskiego klasyku, bardzo często obfitowała w wiele goli. Postanowiliśmy więc przypomnieć kilka najwyższych wyników, które padły w tych meczach. Jeden z nich może robić wrażenie, bowiem mowa aż o tzw. dwucyfrówce.

Real Madryt 11: 1 FC Barcelona – 13 czerwca 1943 roku

Jest rok 1943, a dokładnie 13 czerwca. Upadł leje się z nieba, a Hiszpania pogrążona jest w rządach generała Franco. Wówczas swój mecz w ramach rewanżowego starcia półfinału Pucharu Generała (obecnie Pucharu Króla) rozgrywa Real Madryt z Barceloną. W pierwszym meczu lepsi okazują się gracze z Katalonii, a więc Królewscy muszą odrobić trzy bramki straty.

To, że im się to udaje, to zbyt mało powiedziane. Real Madryt przed własną publicznością gromi zespół FC Barcelony aż 11:1. Właściwie można powiedzieć, że zmiata z powierzchni piłkarzy Barcelony. Już do przerwy było 8:0, a w drugiej odsłonie gry padły jeszcze cztery gole. Do dziś jest to więc najwyższy wynik w El Clasico w historii oraz najwyższa porażka Barcelony.

Ówcześnie wynik ten wzbudził wiele kontrowersji, które przerodziły się w oskarżenia o wpływy polityczne reżimu Franco na piłkarzy Barcelony, ale wielu podważa tę tezę.

Transmisja meczu REAL – BARCA jest dostępna ZA DARMO w STS TV. Kliknij i sprawdź szczegóły!! Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt 8:2 FC Barcelona – 3 lutego 1935 roku

To drugie najwyższe zwycięstwo w historii El Clasico i podobnie jak pierwszy rezultat w tym rankingu, również należy do Realu Madryt. Królewscy przed własną publicznością rozgromili zespół Barcelony aż 8:2. 3 lutego 1935 roku do przerwy było już 4:1. Co ciekawe, do dzisiaj jest to najwyższa wygrana w meczu ligowym obu tych ekip. Wówczas cztery gole dla Królewskich zdobył Sanudo Garcia.

Real Madryt 6:6 FC Barcelona – 13 kwietnia 1916 roku

Wielokrotnie później oba zespoły wygrywały swoje mecze różnicą nawet pięciu bramek, a więc trudno wskazać starcie, które miałoby jakiś szczególny charakter. Warto więc przypomnieć kolejny historyczny mecz, w którym padło mnóstwo goli, bo aż 12, co wspólnie z rywalizacją z 1943 roku jest najwyższym wynikiem w historii El Clasico.

Jeden z pierwszych meczy pomiędzy Realem Madryt a Barceloną zakończył się wynikiem 6:6 w Pucharze Hiszpanii po dogrywce. W pierwszym starciu lepsi byli jednak gracze z Katalonii, którzy awansowali do finału tych rozgrywek. Starcie to jednak uznane zostało przez ówczesne media za bardzo kontrowersyjne ze wzglądu na przebieg – wielokrotnie błędne decyzja miał popełniać arbiter.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Realu Madryt
Dwa kluby MLS chcą gwiazdę Realu. Przygotowują oferty
Piłkarze Barcelony
Barcelona przyznała się do winy. Gwiazdor rozczarowany
Robert Lewandowski
Barcelona wytypowała priorytet transferowy! To on zastąpi Lewandowskiego?