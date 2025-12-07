Wiadomo, co wpłynęło na poprawę relacji Alonso i Viniciusa

12:49, 7. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt po serii słabszych występów zdołał uspokoić napiętą atmosferę, a według „Eldesmarque” to Florentino Perez doprowadził do pojednania między Viniciusem a Xabim Alonso. Relacje miały być napięte, lecz interwencja prezesa zmieniła sytuację.

Vinicius i Alonso
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius i Alonso

Perez miał odegrać kluczową rolę w pogodzeniu Viniciusa z Alonso

Real Madryt pokonał Athletic 3:0, a jednym z najciekawszych obrazków meczu było serdeczne przytulenie Viniciusa i Alonso. W ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia o tarciach między sztabem a liderami szatni. Gest widoczny na murawie sugerował jednak poprawę relacji.

Według „Eldesmarque” za zmianą stał Florentino Perez. Prezes miał działać stanowczo i wezwać najważniejsze osoby do rozmów. Zorganizował spotkanie 25 listopada, w dniu urodzin Alonso. Przekaz był jednoznaczny. Kryzys wewnętrzny musi się skończyć, a Real nie może pozwolić sobie na dalszy chaos.

Interwencja przyniosła szybki efekt. Wpłynęła nie tylko na sferę personalną. Według doniesień Alonso uprościł część założeń taktycznych i stał się bardziej otwarty na potrzeby zawodników. Taka zmiana może pomóc w odbudowaniu wzajemnego zaufania.

Nie wiadomo jednak, czy most między Alonso a Viniciusem został odbudowany całkowicie. Obie strony dały sygnał poprawy, lecz przyszłe wyniki i codzienna współpraca pokażą, czy konflikt został zamknięty na dobre.

Dla Realu najważniejsze jest to, że interwencja Pereza ustabilizowała sytuację. Klub uniknął narastających napięć w szatni, a drużyna może skupić się na grze zamiast na wewnętrznych sporach.

