Vinicius znowu wywołał aferę! „Zapłacili, żeby mnie zobaczyć”

Vinicius Junior ponownie stał się tematem dyskusji w hiszpańskich mediach. Tym razem chodzi o aferę z kibicami Rayo Vallecano. Jak donosi Marca, gwiazdor Realu Madryt wdał się z nimi w wymianę zdań.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius kontra kibice Rayo. Głośno o zachowaniu gwiazdora

Real Madryt w ostatnią niedzielę rywalizował w rozgrywkach ligowych na wyjeździe z Rayo Vallecano. Ku dużemu zaskoczeniu Królewscy nie byli w stanie zdobyć kompletu punktów. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. W efekcie FC Barcelona odrobiła część strat w tabeli. Aktualnie podopieczni Xabiego Alonso wyprzedzają odwiecznego rywala o trzy oczka.

W Hiszpanii więcej niż o samym meczu mówi się o zachowaniu Viniciusa Juniora. Brazylijczyk podczas spotkania wdał się w potyczkę słowną z kibicami Rayo. Sytuacja miała mieć miejsce w trakcie drugiej połowy, gdy Andrei Ratiu wykonywał rzut z autu.

Vinicius miał wykonać obraźliwy gest w stronę kibiców, na co fani Vallecas odpowiedzieli okrzykami w kierunku piłkarza. 25-latek schodząc z boiska, miał krzyknąć w kierunku trybun według ekspertów od ruchu warg: „Zapłacili, żeby mnie zobaczyć„. Ponadto jak donosi Marca w przerwie meczu gwiazdor Królewskich wdał się w konflikt z Alvaro Garcią, nazywając go „bardzo słabym”. Na drodze zawodnika stanął jednak członek sztabu szkoleniowego Rayo, który odesłał go do szatni gości.

Póki co Vinicius może pochwalić się zdobyciem 5 goli i 4 asyst w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach.