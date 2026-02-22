Vinicius znów celem ataków. Skandaliczne okrzyki w Pampelunie

Real Madryt przegrał z Osasuna 1:2, a po meczu bardzo dużo mówi się o zachowaniu kibiców na trybunach El Sadar. Vinicius Junior ponownie został słownie zaatakowany przez fanów rywali.

Vinicius obrażany na stadionie Osasuna. La Liga bada sprawę

Real Madryt w sobotę uległ Osasunie na stadionie El Sadar. Spotkanie miało duże znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo, lecz wynik został przyćmiony przez wydarzenia na trybunach. Vinicius Junior przez całe spotkanie był wygwizdywany i obrażany przez część publiczności.

Według doniesień The Athletic kibice śpiewali w jego kierunku hasło „piłka plażowa”, nawiązując do drugiego miejsca w plebiscycie Złotej Piłki oraz wiele innych. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą jednak nagrań, na których ma padać hasło „Vinicius umieraj”. La Liga potwierdziła, że analizuje materiał wideo i bada sprawę.

To nie pierwszy incydent z udziałem brazylijskiego skrzydłowego na tym stadionie. W 2023 roku kamery uchwyciły kibica Osasuna, który rasistowsko znieważał zawodnika Realu Madryt. Sprawa została umorzona z powodu braku możliwości identyfikacji sprawcy.

Na boisku Vinicius odpowiedział sportowo. W 73 minucie wykorzystał podanie Federico Valverde i doprowadził do wyrównania. Po golu wskazał na swoje nazwisko i wykonał gest jestem tutaj. Ostatecznie jednak Osasuna sięgnęła po komplet punktów po trafieniu Raula Garcii w doliczonym czasie gry. Wcześniej rzut karny wykorzystał Ante Budimir.

