Vinicius lepszy od Rodriego. Wybrano najlepszego piłkarza świata Źródło: MARCA Ernest Chalimoniuk Vinicius Junior został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu 2023/2024 w plebiscycie MARCA 100. Zaraz za Brazylijczykiem uplasowali się Jude Bellingham oraz Rodri.

Action Plus Sports Images / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Rodri