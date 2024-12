fot. Cal Sport Media / Alamy I dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski I Hansi Flick

Lewandowski straci miejsce w składzie? Torres imponuje

Robert Lewandowski od początku sezonu utrzymywał kapitalną dyspozycję strzelecką. Dzięki współpracy z Hansim Flickiem wrócił do swojej optymalnej formy, znów stając się czołowym napastnikiem świata. We wszystkich rozgrywkach zgromadził już 23 bramki, dokładając do tego dwie asysty. Ostatni mecz z Borussią Dortmund zupełnie mu nie wyszedł – zachwycił za to Ferran Torres, który zmienił go w 70. minucie gry. Hiszpan dwukrotnie trafił do siatki i przesądził o wygranej Barcelony.

Dla Torresa ostatni okres jest najlepszym od bardzo dawna. Trzy ostatnie mecze to cztery bramki w jego wykonaniu – notuje dobre wejścia z ławki, a z Mallorcą strzelił grając od pierwszej minuty. Hiszpanie oczekują, że Flick wykorzysta zwyżkę formy Torresa i da mu grać w większym wymiarze czasowym. Dziennikarz Paco Gonzalez sugeruje wręcz, że znalazłoby się dla niego miejsce w pierwszej jedenastce. Na tej zmianie ucierpiałby oczywiście Lewandowski, który miałby trafić na ławkę rezerwowych.

Trudno się spodziewać, aby Flick posadził swojego najlepszego strzelca. Ostatnia forma Torresa jest natomiast ostrzeżeniem dla Lewandowskiego – nie może stracić skuteczności, gdyż rywale do miejsca w składzie na niego napierają.

W niedzielę Barcelona rozegra kolejny ligowy mecz. Przyjdzie jej się zmierzyć z Leganes.