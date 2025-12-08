Vinicius nie wytrzymał i krzyczał do sędziego. Realowi grożą kary

Vinicius Junior znów nie utrzymał nerwów na wodzy. Jak donosi Marca, Brazylijczyk awanturował się z arbitrem, co podsumowało kompletny chaos w końcowych minutach spotkania Realu Madryt z Celtą Vigo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt pogrążony w chaosie i ogromne nerwy w końcówce

Real Madryt całkowicie się rozsypał w doliczonym czasie gry niedzielnego pojedynku z Celtą Vigo. Zespół kończył mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Fran Garcii. Tuż przed końcem wyrzucony z boiska został także Carreras. W tym pełnym napięcia momencie Vinicius znów stracił kontrolę. Jak donosi Marca, Brazylijczyk miał wykrzyczeć do sędziego „dawaj więcej czerwonych kartek”. Była to reakcja na serię decyzji, które wywołały burzę na boisku.

Końcówka spotkania przerodziła się w totalne zamieszanie. Real skończył mecz aż z trzema czerwonymi kartkami, bo wśród ukaranych znalazł się także Endrick. Bernabeu eksplodowało złością, a gracze rezerwowi wraz z Xabim Alonso otoczyli arbitra technicznego. Na murawie narastała frustracja, a Celta wykorzystała zamieszanie, strzelając drugiego gola.

Kluczowe będzie teraz sprawozdanie sędziowskie. To od niego zależy, jakie konsekwencje czekają Real. Możliwe są kary za protesty, zachowanie wyrzuconych zawodników oraz ogólny chaos, który zamienił ligową wpadkę w poważny problem dyscyplinarny.

Echa tych wydarzeń są szeroko komentowane w Hiszpanii. Królewscy znajdują się w ewidentnym kryzysie w ostatnich tygodniach, a takie sytuacje, jak ta z meczu z Celtą Vigo, z pewnością nie pomogą w szybkim zażegnaniu problemów. Po 16. kolejkach La Liga, Los Blancos tracą cztery oczka do pierwszej FC Barcelony.

