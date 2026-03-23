Vinicius Jr podgrzał konflikt z Diego Simeone. Znów było nerwowo

07:33, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
Vinicius Junior znów znalazł się w centrum uwagi, tym razem po meczu Realu Madryt z Atletico, co pokazały kamery Movistar Plus+. Brazylijczyk po zwycięstwie 3:2 wykonał wymowne gesty w stronę Diego Simeone, co natychmiast wywołało reakcję trenera.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Spięcie pomiędzy Diego Simeone a Viniciusem

Vinicius Junior opuszczał boisko w wyraźnie dobrym nastroju po końcowym gwizdku. Real Madryt wygrał z Atletico 3:2 po pełnym emocji spotkaniu, a Brazylijczyk był autorem dwóch goli dla Królewskich. Kamery uchwyciły, jak zawodnik uśmiecha się i wykonuje gesty w kierunku ławki Rojiblancos. Sytuacja nie uszła uwadze Diego Simeone, który od razu zareagował i zgłosił zachowanie piłkarza czwartemu sędziemu.

Całe zdarzenie wpisuje się w trwający od dłuższego czasu konflikt między zawodnikiem a szkoleniowcem. Ich relacja jest napięta i regularnie pojawiają się kolejne incydenty. Derby tylko uwypukliły emocje, które towarzyszą obu postaciom przy takich spotkaniach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Tło tej sytuacji sięga wcześniejszych miesięcy i innych spotkań między tymi drużynami. Podczas półfinału Superpucharu Hiszpanii kamery zarejestrowały słowa Simeone skierowane do Brazylijczyka. – Wyrzuci cię Florentino, zapamiętaj to – powiedział trener. Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach.

Po tamtym meczu Vinicius odpowiedział w mediach społecznościowych. – Przegrałeś kolejną rywalizację – napisał piłkarz. Odpowiedź tylko podsyciła napięcie między obiema stronami, które znów dało o sobie znać w ostatnich derbach.

Zobacz również: Arbeloa skomentował kontrowersyjną decyzję sędziego w derbach