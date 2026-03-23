Vinicius Jr podgrzał konflikt z Diego Simeone. Znów było nerwowo

Vinicius Junior znów znalazł się w centrum uwagi, tym razem po meczu Realu Madryt z Atletico, co pokazały kamery Movistar Plus+. Brazylijczyk po zwycięstwie 3:2 wykonał wymowne gesty w stronę Diego Simeone, co natychmiast wywołało reakcję trenera.

Na zdjęciu: Vinicius Junior

Spięcie pomiędzy Diego Simeone a Viniciusem

Vinicius Junior opuszczał boisko w wyraźnie dobrym nastroju po końcowym gwizdku. Real Madryt wygrał z Atletico 3:2 po pełnym emocji spotkaniu, a Brazylijczyk był autorem dwóch goli dla Królewskich. Kamery uchwyciły, jak zawodnik uśmiecha się i wykonuje gesty w kierunku ławki Rojiblancos. Sytuacja nie uszła uwadze Diego Simeone, który od razu zareagował i zgłosił zachowanie piłkarza czwartemu sędziemu.

Całe zdarzenie wpisuje się w trwający od dłuższego czasu konflikt między zawodnikiem a szkoleniowcem. Ich relacja jest napięta i regularnie pojawiają się kolejne incydenty. Derby tylko uwypukliły emocje, które towarzyszą obu postaciom przy takich spotkaniach.

Tło tej sytuacji sięga wcześniejszych miesięcy i innych spotkań między tymi drużynami. Podczas półfinału Superpucharu Hiszpanii kamery zarejestrowały słowa Simeone skierowane do Brazylijczyka. – Wyrzuci cię Florentino, zapamiętaj to – powiedział trener. Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach.

Po tamtym meczu Vinicius odpowiedział w mediach społecznościowych. – Przegrałeś kolejną rywalizację – napisał piłkarz. Odpowiedź tylko podsyciła napięcie między obiema stronami, które znów dało o sobie znać w ostatnich derbach.

