Real skończył rok zwycięstwem! Mbappe wyrównał rekord Ronaldo [WIDEO]

Real Madryt pokonał Sevillę w 17. kolejce La Liga (2:0). Jedną z bramek zdobył Kylian Mbappe, wyrównując rekord Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso i spółka zakończyli 2025 rok zwycięstwem i kompletem punktów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Kylian Mbappe

Mbappe zrównał się z Ronaldo. Real wygrał z Sevillą na koniec roku

Real Madryt w sobotę (20 grudnia) zakończył rywalizację ligową w 2025 roku. Ostatnim meczem było spotkanie z Sevillą na Bernabeu. Od początku to podopieczni Xabiego Alonso byli stroną dominującą, co przełożyło się na wiele akcji podbramkowych. W 4. minucie bramkarza próbował pokonać Fran Garcia, a dogodne szanse marnowali również Antonio Rudiger i Kylian Mbappe.

Otwarcie wyniku nastąpiło dopiero w 38. minucie, gdy Królewscy otrzymali rzut wolny. Piłkę w pole karne dośrodkował Rodrygo, a tam pojedynek w powietrzu wygrał Jude Bellingham. Anglik strzałem głową skierował futbolówkę do bramki, pokonując bramkarza. Do końca pierwszej połowy niewiele się później działo, więc Real schodził na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Real prowadzi z Sevillą! Jude Bellingham "górą" dosłownie i w przenośni! 😉



📺 Oglądaj: https://t.co/kfk01HKy4W pic.twitter.com/tgii946Yuy — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 20, 2025

W drugiej połowie Kylian Mbappe robił wszystko, aby pobić rekord Cristiano Ronaldo. Francuz strzelał, ale brakowało mu skuteczności. Dopiero w 86. minucie udało mu się zdobyć gola z rzutu karnego. Tym samym wyrównał rekord Portugalczyka pod względem największej liczby goli dla Realu w roku kalendarzowym (59). Wcześniej, bo w 68. minucie czerwoną kartkę w zespole gości zobaczył Marcao. Andaluzyjczycy kończyli spotkanie w dziewięciu, ponieważ w doliczonym czasie gry czerwoną kartkę dostał również Djibril Sow.

SIUUUU! Kylian Mbappe niczym Cristiano Ronaldo! ✨



59. gol w tym roku zdobyty! Francuz wyrównuje rekord Portugalczyka 💪



📺 Oglądaj: https://t.co/kfk01HKy4W pic.twitter.com/vW8ZMIo7Rc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 20, 2025

Real finalnie wygrał (2:0), umacniając się na 2. miejscu w La Liga. Po 18. meczach w lidze mają na swoim koncie 42 punkty.

Real Madryt 2:0 Sevilla (38′ Bellingham, 86′ Mbappe)