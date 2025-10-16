Lamine Yamal z ważnym spotkaniem z Jorge Mendesem. Padły decyzje o jego przyszłości!

14:21, 16. października 2025 17:38, 16. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Chiringuito

Lamine Yamal nie koncentruje się już tylko na piłce nożnej. Taki przekaz sugerował materiał El Chiringuito, informujący o 2,5-godzinnym spotkaniu piłkarza ze swoim agentem.

Lamine Yamal
fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal omawiał strategię działań marketingowych z menedżerem

Lamine Yamal ma dopiero 18 lat, a już jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. To ma jednocześnie wpływ na działania marketingowe z udziałem zawodnika. Ostatnio ciekawe wieści na temat reprezentanta Hiszpanii przekazało El Chiringuito.

Źródło ujawniło, że Lamine Yamal ma za sobą 2,5-godzinne spotkanie ze swoim agentem Jorge Mendesem. Koncentrowało się ono na kwestiach marketingowych związanych z działaniami dotyczącymi gracza Barcelony w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co należy poprawić, aby kariera piłkarza rozwijała się w odpowiednim kierunku.

Jednocześnie spotkanie Lamine Yamala z menedżerem ilustruje wyraźnie wagę strategicznych dyskusji związanych z drogą obraną przez mistrza Europy z 2024 roku. Jasne jest już, że zawodnik nie buduje swojej popularności wyłącznie na boisku. Młody piłkarz stał się jedną z najbardziej pożądanych twarzy reklamowych w świecie futbolu.

Należy zauważyć, że w ostatnim czasie media aktywnie relacjonowały relacje Lamine Yamala z Nicki Nicole. Wcześniej natomiast prasa szeroko opisywała życie osobiste reprezentanta Hiszpanii. W związku z tym istnieją przesłanki, że presja związana z aktywnością piłkarza poza boiskiem może wpłynąć na jego rozwój sportowy. Z tego powodu przedstawiciele zawodnika analizują różne rozwiązania, które mają pomóc Lamine Yamalowi dalej rozwijać się piłkarsko.

Wyceniany na 200 milionów euro piłkarz w maju tego roku przedłużył kontrakt z gigantem La Liga. Nowa umowa Lamine Yamala obowiązuje do 2031 roku. W tym sezonie zawodnik wystąpił natomiast w pięciu spotkaniach, notując dwa trafienia i cztery asysty. Aktualnie piłkarz leczy uraz pachwiny.

