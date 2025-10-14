Udało się! Barcelona potwierdziła przedłużenie kontraktu gwiazdora

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Frenkie de Jong z nową umową w Barcelonie

Barcelona w tym sezonie radzi sobie do tej pory dość dobrze, choć należy przypomnieć, że dwa ostatnie mecze tego zespołu to dwie porażki. Chodzi bowiem o hitowe starcie w Lidze Mistrzów, gdzie lepszy okazał się zespół PSG oraz spotkanie w hiszpańskiej La Lidze, gdzie zwyciężyli piłkarze Sevilli.

Niemniej i tak kibice Dumy Katalonii mogą być zadowoleni z formy swojego zespołu, bowiem wcześniej podopiecznym Hansiego Flicka udawało się seryjnie wygrywać. W ostatnim czasie jednak sporo mówi się także o sprawach związanych z kontraktami zawodników. Jedną z nich udało się już rozwiązać. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Barcelona dogadała się ws. warunków nowego kontraktu i Frenkie de Jong podpisze umowę do końca czerwca 2029 roku.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii w sumie osiem spotkań i zanotował w nich jedną asystę. 28-letni reprezentant Holandii w sumie dla zespołu ze stolicy Katalonii ma na koncie prawie 270 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego pomocnika na 45 milionów euro.

