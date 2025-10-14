Barcelona znalazła następcę Flicka?! W Hiszpanii nie mają wątpliwości

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Juliano Belletti kandydatem na następcę Flicka w FC Barcelonie

FC Barcelona od momentu, gdy w klubie zatrudniony został Hansi Flick, ponownie uważana jest za jedną z najlepszych drużyn na świecie. Niemiecki szkoleniowiec odmienił oblicze zespołu, prowadząc go do potrójnej korony na krajowym podwórku w swoim pierwszym sezonie. Zmianie uległ także sposób gry Katalończyków, ponieważ 60-latek stawia na wysoką intensywność.

Kontrakt byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast ostatnio media obiegła sensacyjna informacja. Z doniesień Joana Fontesa wynika, że Flick grozi odejściem, a w tle jest konflikt z jedną z gwiazd.

Hiszpańskie media szybko pociągnęły temat dalej, wskazując naturalnego następcę Hansiego Flicka. Jak przekazał dziennik Sport w przyszłości trenerem Barcelony zostanie Juliano Belletti, czyli były piłkarz Blaugrany w latach 2004-2007. Aktualnie Brazylijczyk pracuje w akademii, gdzie odpowiada za wyniki zespołu Barca Atletic. W poprzednim sezonie prowadził drużynę do lat 19.

„Ci, którzy na co dzień pracują z Juliano Bellettim, nie mają wątpliwości, że pewnego dnia będzie on trenował pierwszą drużynę Barcelony. I zrobi to dobrze” – czytamy na łamach Sport.es.

Okazuje się, że Belletti w przeszłości nigdy nie myślał o pracy w zawodzie trenera. Wszystko zmieniło się w 2019 roku za sprawą spotkania z Carlo Ancelottim, który zadał mu pytanie, czy zrobił kurs. Były obrońca pracował z włoskim szkoleniowcem w Chelsea. Gdy usłyszał odpowiedź, powiedział mu: „Belletti, marnujesz czas. Byłeś jednym z najbardziej utalentowanych taktycznie zawodników, jakich miałem” opowiadał Juliano Belletti o spotkaniu z Carlo Ancelottim.