Trzy cele Lewandowskiego w Barcelonie do końca sezonu. „Obiecał to sobie”

Robert Lewandowski obiecał sobie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc Barcelonie w końcówce sezonu. Polak wyznaczył sobie trzy cele. O szczegółach pisze hiszpański dziennik Mundo Deportivo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski chce wygrać La Liga i Ligę Mistrzów

Robert Lewandowski nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. Nadchodzący mundial był idealną okazją, aby po prawie dwóch dekadach pożegnać się z reprezentacją. Biało-Czerwoni przegrali jednak w finale baraży ze Szwecją (2:3). Porażka mocno zabolała zawodnika, który teraz zastanawia się nad zakończeniem reprezentacyjnej kariery. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Hiszpańskie media, a dokładnie Mundo Deportivo poświęciło artykuł 37-letniemu napastnikowi, pisząc o jego celach na końcówkę sezonu. Ich zdaniem Lewandowski wyznaczył sobie trzy cele, które chce osiągnąć, żeby zrekompensować sobie brak awansu na mundial. Kapitan reprezentacji Polski celuje w triumf z Barceloną w La Liga oraz Lidze Mistrzów. Wisienką na torcie ma być nowy kontrakt.

– Robert Lewandowski wyznaczył sobie cel, by pomóc drużynie golami w zdobyciu dwóch trofeów, które wciąż są w grze: LaLigi i Ligi Mistrzów. Polak chce zrekompensować sobie brak awansu na Mistrzostwa Świata, zdobywając dwa tytuły z Barceloną. Obiecał to sobie. Będzie pracował na maksimum, by to osiągnąć. Idealnym zwieńczeniem byłoby przedłużenie jego pobytu w Barcelonie o kolejny rok – piszą Hiszpanie.

Lewandowski gra w Barcelonie od 2022 roku. Łącznie uzbierał 185 spotkań, w których zdobył 118 goli. Na swoim koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz tytuł króla strzelców La Liga.