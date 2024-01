fot. Imago / Eu-images Na zdjęciu: Gaizka Garitano

Pięć goli padło w niedzielnym spotkaniu Almeria – Real Madryt

Na temat rywalizacji głos zabrał szkoleniowiec outsidera La Liga

Gaizka Garitano zabrał głos na temat meczu i sędziowania

Gaizka Garitano po spotkaniu Almeria – Real Madryt

Almeria przystępowała niedzielnego starcia z Realem Madryt po remisie z Gironą (1:1). Jednocześnie czerwona latarnia rozgrywek liczyła na sprawienie kolejnej niespodzianki w La Liga.

W pewnym momencie Almeria była blisko sensacji, prowadząc 2:0. Po zmianie stron piłkarze Carlo Ancelottiego wzięli się jednak solidniej do pracy i ostatecznie w doliczonym czasie gry zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Z kolei z czerwoną kartką mecz zakończył trener Almerii, który po zakończeniu zawodów był zdecydowanie niezadowolony.

– Sędziowanie? Nie mam nic do powiedzenia. Moje usunięcie? To sprawiedliwe, bardzo protestowałem. Nic więcej nie mogłam zrobić – mówił Gaizka Garitano cytowany przez Markę.

– Czy mogliśmy dzisiaj wygrać? Każdy widział, co się działo. Nie wyrażę swojej opinii, bo wtedy zostanę zawieszony. VAR? Każdy widział co się stało, to najlepsze podsumowanie – kontynuował trener.

– Zwykle nie mówię o sędziach. Brak mi słów, żeby opisać to, co się stało. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się tu przydarza. Nie wygraliśmy jeszcze meczu, ale widać, jak drużyna walczy. Dzisiejszy dzień to koszmar dla chłopaków – zakończył Garitano.