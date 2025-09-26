Tomaszewski ostro o Barcelonie. „Niemiec się nie spisuje”

Jan Tomaszewski znany jest z bezkompromisowych komentarzy. Były reprezentant Polski ostatnio pozwolił sobie w rozmowie z "Super Expressem" na kilka słów w sprawie Złotej Piłki.

fot. Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Jan Tomaszewski

Jan Tomaszewski o Złotej Piłce i Barcelonie

Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem” wypowiedział się na temat zwycięstwa Ousmane’a Dembele w plebiscycie Złotej Piłki. Chociaż ekspert piłkarski nie do końca zgadzał się z werdyktem, to wskazał, co mogło mieć decydujące znaczenie w sprawie triumfu Francuza.

– Niewątpliwie wygrał piłkarz, który budził kontrowersje, ale zdobył z drużyną Ligę Mistrzów i głupio byłoby, gdyby ktoś spoza niej wygrał ten plebiscyt – mówił Tomaszewski.

Były bramkarz pozwolił sobie także na kilka krytycznych słów w kierunku trenera Hansiego Flicka, prowadzącego FC Barcelonę. Tomaszewski przypomniał o przegranej Barcy z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów.

– Mam nadzieję, że umowa nie będzie przedłużona, bo pan Niemiec niezbyt dobrze się spisuje. Mając taką piłkarską „spluwę”, powinien zdobyć wszystko w Europie. A oni przegrali z Interem, dobrą drużyną, którą jednak obnażył późniejszy finał 0:5 z PSG – zaznaczył 77-latek.

Flick przejął stery nad gigantem La Liga w lipcu 2024 roku. Niemiec w swoim pierwszym sezonie pracy w Barcelonie wygrał mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. 60-latek prowadził jak dotąd Katalończyków w 67 spotkaniach, notując bilans na poziomie 2,36 punktu na mecz. Zaliczył łącznie 50 zwycięstw, osiem remisów i dziewięć porażek.

Czytaj więcej: Gigantyczna modernizacja stadionu Barcelony. Kiedy wróci na Camp Nou?