Gigantyczna modernizacja stadionu Barcelony. Kiedy wróci na Camp Nou?

FC Barcelona w ramach dziewiątej kolejki La Liga zmierzy się z Gironą. Rac1 przekazało informacje, na jakim stadionie odbędzie się derbowa potyczka w lidze hiszpańskiej.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Spotify Camp Nou

Znany termin powrotu FC Barcelony na Spotify Camp Nou

FC Barcelona w najbliższy weekend rozegra ligowe starcie z Realem Sociedad. Mecz odbędzie się jeszcze na kameralnym Estadi Johan Cruyff. Tymczasem znany jest powrót Blaugrany w ligowych spotkaniach na swój główny stadion.

Już wcześniej pojawiła się wiadomość, że Barcelona zmierzy się z PSG w Lidze Mistrzów na Spotify Camp Nou. Rac1 przekazało natomiast, że potyczka La Liga pomiędzy Katalończykami a Gironą odbędzie się również na głównej arenie. Rywalizacja odbędzie się 18 października o godzinie 16:15.

Barcelona aktualnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej, legitymując się bilansem 16 punktów. Do lidera, Realu Madryt, ekipa Hansiego Flicka traci tylko dwa oczka. W tym sezonie Barcelona w sześciu spotkaniach wygrała pięć meczów, notując jeden remis.

Aktualnie na Spotify Camp Nou trwa przebudowa, w ramach której zwiększy się między innymi pojemność areny. Po zakończeniu prac stadion będzie mógł pomieścić 105 tysięcy widzów zamiast obecnych 99 tysięcy miejsc.

W ramach modernizacji zastosowany zostanie m.in. nowatorski system rozprowadzania ciepła i chłodu. Dodatkowo stadion ma wykorzystywać deszczówkę, która umożliwi nawadnianie zieleni na terenie areny. Spotify Camp Nou ma być również wyposażone w nowoczesny system bezpieczeństwa. Cała inwestycja ma kosztować 1,5 mln euro.

