Gigantyczna modernizacja stadionu Barcelony. Kiedy wróci na Camp Nou?

18:59, 26. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Rac1

FC Barcelona w ramach dziewiątej kolejki La Liga zmierzy się z Gironą. Rac1 przekazało informacje, na jakim stadionie odbędzie się derbowa potyczka w lidze hiszpańskiej.

Spotify Camp Nou
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Spotify Camp Nou

Znany termin powrotu FC Barcelony na Spotify Camp Nou

FC Barcelona w najbliższy weekend rozegra ligowe starcie z Realem Sociedad. Mecz odbędzie się jeszcze na kameralnym Estadi Johan Cruyff. Tymczasem znany jest powrót Blaugrany w ligowych spotkaniach na swój główny stadion.

Już wcześniej pojawiła się wiadomość, że Barcelona zmierzy się z PSG w Lidze Mistrzów na Spotify Camp Nou. Rac1 przekazało natomiast, że potyczka La Liga pomiędzy Katalończykami a Gironą odbędzie się również na głównej arenie. Rywalizacja odbędzie się 18 października o godzinie 16:15.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona potwierdziła kontuzję gwiazdy. Kolejny dramat
Frenkie de Jong
Barcelona zaskoczona. De Jong na celowniku giganta
Hansi Flick
Barcelona straciła kolejną gwiazdę. To szansa dla Polaka

Barcelona aktualnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej, legitymując się bilansem 16 punktów. Do lidera, Realu Madryt, ekipa Hansiego Flicka traci tylko dwa oczka. W tym sezonie Barcelona w sześciu spotkaniach wygrała pięć meczów, notując jeden remis.

Aktualnie na Spotify Camp Nou trwa przebudowa, w ramach której zwiększy się między innymi pojemność areny. Po zakończeniu prac stadion będzie mógł pomieścić 105 tysięcy widzów zamiast obecnych 99 tysięcy miejsc.

W ramach modernizacji zastosowany zostanie m.in. nowatorski system rozprowadzania ciepła i chłodu. Dodatkowo stadion ma wykorzystywać deszczówkę, która umożliwi nawadnianie zieleni na terenie areny. Spotify Camp Nou ma być również wyposażone w nowoczesny system bezpieczeństwa. Cała inwestycja ma kosztować 1,5 mln euro.

Czytaj więcej: Presja na FIFA i UEFA rośnie. Turecki Związek Piłki Nożnej wysłał jasny sygnał