Lamine Yamal szybko stał się jedną z największych gwiazd Barcelony. Jerzy Dudek w rozmowie z Goal.pl podsumował jego talent i zachowania poza boiskiem.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Dudek krótko podsumował Yamala

Lamine Yamal bardzo szybko wyrósł na jedną z największych gwiazd Barcelony. Jerzy Dudek w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na łamach Goal.pl docenił jego wielki talent, ale też zwrócił uwagę na jeden z problemów. Pod tym względem młody zawodnik ma duże pole do poprawy.

Były bramkarz Realu Madryt podkreślił, że Yamal to fenomenalny piłkarz, który potrafi zachwycać na boisku. Jednocześnie zauważył, że 18-latek zaczął zbyt mocno „unosić się nad ziemią”. Hiszpan powinien zachować więcej pokory, bo jest wzorem dla młodych kibiców i musi dawać przykład także poza murawą.

– Jest młody, już lekko unosi się nad ziemią. Musi po prostu na tę ziemię z powrotem zejść. Jest przykładem dla milionów młodych ludzi, a jego zachowanie poza boiskiem nie jest modelowe. Niemniej na murawie jest niesamowity i zachwycający! – ocenił Jerzy Dudek.

W ostatnich tygodniach wokół Yamala ponownie zrobiło się bardzo głośno. Najpierw po jego kontrowersyjnych słowach o Realu Madryt, a potem po doniesieniach o napięciach z Hansim Flickiem. Trener Barcelony ma być niezadowolony z jego zaangażowania w grę defensywną i oczekuje, że skrzydłowy zacznie pracować także bez piłki.

Talent Yamala jest bezdyskusyjny. Natomiast to od jego dojrzałości i samodyscypliny będzie zależeć, czy utrzyma miejsce wśród najlepszych.