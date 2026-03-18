Real planuje nagrodzić pomocnika. Nowy kontrakt w drodze

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Thiago Pitarch może liczyć na przedłużenie umowy

Thiago Pitarch kilka tygodni temu zadebiutował w seniorskim zespole Realu Madryt. 18-letni pomocnik szturmem wdarł się do pierwszej drużyny, gdzie otrzymuje coraz więcej szans od Alvaro Arbeloi. Młody Hiszpan gra bez żadnych kompleksów i już teraz jest ważnym ogniwem ekipy Królewskich, mimo niewielkiego doświadczenia na najwyższym poziomie. Jego dynamiczny rozwój sprawia, że coraz częściej mówi się o nim jako o jednym z największych talentów w stołecznym klubie.

Real Madryt jest bardzo zadowolony z postawy Pitarcha i chce jak najszybciej zabezpieczyć jego przyszłość, aby nie stracić swojej perełki na rzecz innego potentata. Obecna umowa środkowego pomocnika wygasa bowiem już 30 czerwca 2027 roku.

Gigant z Półwyspu Iberyjskiego planuje podpisać z nim nowy, długoterminowy kontrakt, na mocy którego zawodnik otrzyma podwyżkę. W umowie ma znaleźć się również klauzula odstępnego w wysokości miliarda euro, o czym poinformował Ivan Martin z portalu „OkDiario”.

W trwającej kampanii Pitarch rozegrał 7 meczów dla seniorskiej drużyny Realu Madryt. Choć nie zdobył jeszcze bramki, ani nie zanotował asysty, pokazuje się z bardzo dobrej strony i pełni ważne zadania w środku pola. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii o marokańskich korzeniach rozpoczynał karierę w Atletico Madryt, następnie szkolił się w akademiach Getafe oraz Leganes, a do La Fabriki trafił w 2023 roku. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.