Ter Stegen nie ma wyjścia. Taki plan ma na niego Barcelona

Marc-Andre ter Stegen nie ma wyjścia i musi zmienić klub. FC Barcelona chce go wypożyczyć, aby zwiększyć jego wartość. To pozwoli w przyszłości sprzedać go drożej - informuje Marca.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen dostępny na wypożyczenie. Barcelona wymyśliła plan

Marc-Andre ter Stegen po siedmiu miesiącach przerwy wrócił do kadry meczowej FC Barcelony. Niemiecki bramkarz znalazł się na ławce rezerwowych w spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. Hansi Flick, tak jak mówił wcześniej, nie zmienił obsady bramki. Rywalizację między słupkami wygrał Joan Garcia, który od momentu przyjścia do klubu został nową „jedynką”.

Z kolei zmiennikiem Garcii jest Wojciech Szczęsny. W ten sposób Ter Stegen spadł na ostatnie miejsce w hierarchii bramkarzy. Z racji tego, że marzy o wyjeździe na Mistrzostwa Świata, brak regularnej gry może pogrzebać jego nadzieje na mundial. Jedyna opcja to zmiana klubu. Na dodatek FC Barcelona nie wiąże z nim przyszłości, więc wymyśliła plan, jak pozbyć się niepotrzebnego zawodnika.

Jak poinformowała Marca, plan zakłada, że w styczniu Ter Stegen zostanie wypożyczony. Transfer definitywny nie wchodzi w grę ze względu na zbyt duże wynagrodzenie bramkarza. Mało który klub będzie chciał obciążyć klubową kasę taką tygodniówką. W ramach wypożyczenia Duma Katalonii jest skłonna pokryć mniejszą część pensji 33-latka.

Półroczne wypożyczenie ma na celu zwrócić uwagę innych klubów na formę Ter Stegena. Jednocześnie w ten sposób Barcelona chce zwiększyć wartość zawodnika, aby latem sprzedać go za większe pieniądze. Obecna umowa golkipera wygasa w czerwcu 2028 roku.