Ter Stegen musi zmienić klub. Jeśli zostanie w Barcelonie to koniec

Marc-Andre ter Stegen musi odejść z FC Barcelony, jeśli chce pojechać na Mistrzostwa Świata - uważa Marc Quast z serwisu Sport1.de. Bramkarz nie otrzyma powołania, jeśli nie będzie regularnie grał.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Odejście z Barcelony albo brak powołania na MŚ – oto scenariusz dla Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen jakiś czas temu wrócił do treningów z resztą zespołu. W najbliższym meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt będzie brany pod uwagę, jeśli chodzi o kadrę meczową. Hansi Flick potwierdził, że może powołać go na nadchodzące starcie. Nawet jeśli 33-latek znajdzie się w kadrze, to jego szanse na grę i tak są znikome. W hierarchii bramkarzy w Barcelonie jest na samym dole.

Pierwszym wyborem między słupkami jest Joan Garcia a jego zmiennikiem Wojciech Szczęsny. Z tego powodu Ter Stegen nie może liczyć nawet na występy w krajowym pucharze. To duży problem, biorąc pod uwagę nadchodzące Mistrzostwa Świata 2026.

Ter Stegen nie ukrywa, że jego marzeniem jest gra z reprezentacją Niemiec na mundialu. Taka szansa będzie możliwa tylko wtedy, jeśli opuści Barcelonę. Marc Quast, dziennikarz serwisu Sport1.de podkreślił to w rozmowie z serwisem Jijantes.

– Jeśli chce zagrać na Mistrzostwach Świata, to musi zmienić klub, w przeciwnym razie nie zagra. Musi grać, a w Barcelonie nie sądzę, żeby to się udało, dopóki jest tam Joan Garcia – powiedział Marc Quast dla Jijantes, cytowany przez profil BarcaInfo.

Ostatni raz Ter Stegen zagrał w oficjalnym meczu w maju bieżącego roku. Latem przeszedł operację, po której pauzował przez ostatnie miesiące. Z Barceloną jest związany od lipca 2014 roku, notując aż 422 występy w barwach Blaugrany.