Ter Stegen wrócił. Flick ogłosił, kto jest „jedynką” w Barcelonie

Marc-Andre ter Stegen może znaleźć się w kadrze meczowej na mecz z Eintrachtem Frankfurt. Hansi Flick na konferencji prasowej ogłosił, kto jest pierwszym bramkarzem FC Barcelony. Z kolei dziennik AS zdradził, jak wygląda obecna hierarchia między słupkami.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Hierarchia bramkarzy w Barcelonie – Ter Stegen na samym końcu

Marc-Andre ter Stegen latem przeszedł operacje pleców, przez co pauzował przez ostatnie miesiące. Co więcej, w 2025 roku zdołał wystąpić tylko w dwóch meczach w barwach FC Barcelony. Przypomnijmy, że poprzedni sezon stracił niemal w całości ze względu na poważną kontuzję. Ostatnio 33-latek wrócił do treningów, a Hansi Flick przekazał świetne wieści dot. reprezentanta Niemiec.

Okazuje się, że Ter Stegen może znaleźć się w kadrze meczowej na spotkanie z Eintrachtem Frankfurt. We wtorek (9 grudnia) Duma Katalonii zagra z przedstawicielem Bundesligi w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Ostatni raz w kadrze Barcelony był ponad pół roku temu.

Jego powrót nie zmienia sytuacji, jeśli chodzi o hierarchię wśród bramkarzy. Flick na konferencji prasowej podkreślił, że „jedynką” wciąż będzie Joan Garcia. Z kolei hiszpańskie media, a dokładnie dziennik AS poinformował, że drugim bramkarzem pozostanie Wojciech Szczęsny. Z tego wynika, że Ter Stegen może liczyć co najwyżej na miano trzeciego bramkarza, a więc głębokiego rezerwowego.

Jednocześnie media spekulują, że Ter Stegen jest coraz bliżej odejścia z Barcelony. Zmiana klubu może nastąpić już w styczniu, ponieważ interesują się nim drużyny z Turcji. Pojawia się jednak problem, ponieważ ze względów rodzinnych bramkarz nie chce opuszczać Hiszpanii.