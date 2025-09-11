Szczęsny wsparł kolegę mimo rywalizacji o skład. Polak pokazał klasę

Wojciech Szczęsny odgrywa ważną rolę w aklimatyzacji Joana Garcii w Barcelonie. Według „Sportu” polski bramkarz pomaga młodszemu koledze poczuć się pewnie w pierwszym zespole.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Joan Garcia błyszczy w bramce, a Szczęsny dba o atmosferę

FC Barcelona od początku sezonu może liczyć na solidne występy Joana Garcii. Młody bramkarz szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i udowodnił, że na nie zasługuje. W trzech rozegranych spotkaniach, będąc na placu gry 270 minut, zaliczył 75% skuteczność interwencji i jedno czyste konto.

Garcia imponuje nie tylko refleksem i ustawianiem się w bramce. Potrafi też dobrze wprowadzać piłkę do gry. Jego skuteczność podań wynosi blisko 80%, a długie zagrania stwarzają drużynie możliwości budowania akcji. Do tego dochodzi pewna gra w powietrzu i spokój, który udziela się obrońcom.

Nieocenione w jego szybkiej adaptacji okazało się wsparcie Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz, mimo że stracił miejsce w podstawowym składzie, aktywnie pomaga młodszemu koledze. Jego doświadczenie i pozytywne nastawienie budują zdrową rywalizację w szatni.

Dobre słowo do Garcii kieruje również Marc-Andre ter Stegen. Choć Niemiec wciąż wraca do pełni sił po operacji, pozostaje wzorem kapitana i pokazuje młodszemu koledze szacunek oraz wsparcie. Sam Garcia docenił to, podkreślając, że czuje się częścią drużyny od pierwszych dni w klubie. Media zwracają uwagę, że dzięki postawie Szczęsnego i Ter Stegena rywalizacja o miejsce w bramce stała się impulsem do rozwoju, a nie źródłem napięć.

