Szczęsny nie przedłuży kontraktu z Barceloną?! To zachowanie wywołało niepewność

Wojciech Szczęsny może odrzucić ofertę Barcelony – sugeruje Toni Munar

FC Barcelona ma za sobą fantastyczny sezon, który lada moment zwieńczy zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii. Wcześniej podopieczni Hansiego Flicka odnieśli triumf w Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla. W każdym ze zdobytych trofeów dużą cegiełkę do końcowego rezultatu dołożył Wojciech Szczęsny. Polak od początku 2025 roku jest pierwszym bramkarzem Dumy Katalonii.

Nieubłaganie zbliża się nie tylko koniec sezonu, ale również wygasa kontrakt byłego reprezentanta Polski. Barcelona wyraziła chęć zatrzymania 35-latka, oferując Szczęsnemu przedłużenie kontraktu o następna dwa lata. Były bramkarz Juventusu nie podjął jeszcze decyzji, lecz ma to zrobić w nadchodzących tygodniach, gdy omówi kwestię przyszłości z rodziną.

Na ciekawą rzecz w zachowaniu Szczęsnego zwrócił uwagę jeden z hiszpańskich dziennikarzy. Toni Munar z katalońskiego dziennika Sport w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty zasugerował, że ma wątpliwości dotyczące tego, czy Polak przyjmie ofertę.

– Jego łzy po meczu z Realem zasiały we mnie dużo wątpliwości… Sam nie wiem, czy nie jest mu bliżej do odrzucenia oferty Barcelony – powiedział Toni Munar z dziennika Sport w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Nie tak dawno na boisko wrócił Marc-Andre ter Stegen. Jego powrót może oznaczać, że Szczęsny w przyszłym sezonie byłby tylko rezerwowym. Natomiast według Munara posiadanie przez Barcelonę dwóch klasowych golkiperów byłoby z korzyścią dla klubu.

– Po powrocie Niemca Barca ma teraz dwóch świetnych bramkarzy, dla klubu byłoby to znakomite rozwiązanie, gdyby Szczęsny został w drużynie. Ale to on musi zdecydować, czego chce – dodał.