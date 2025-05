Barcelona przygotowała plan awaryjny. On może zastąpić Szczęsnego

Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu. FC Barcelona przygotowała plan awaryjny na wypadek odejścia bramkarza. Na liście życzeń znalazł się Alex Remiro - podaje El Nacional.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Alex Remiro alternatywą w przypadku rozstania Szczęsnego z Barceloną

Wojciech Szczęsny, choć latem ubiegłego roku zdecydował się zakończyć karierę, to po kilku miesiącach wrócił do zawodowego sportu. Byłego reprezentanta Polski przekonała FC Barcelona, oferując mu roczny kontrakt. W stolicy Katalonii miał zastąpić Marca-Andre ter Stegena, który doznał poważnej kontuzji. Aktualnie niemiecki golkiper wrócił do gry, a przyszłość 35-latka stanęła pod znakiem zapytania.

Wiadomo już, że Barcelona zaoferowała Szczęsnemu przedłużenie kontraktu. Nowa umowa miałaby obowiązywać przez dwa lata. Natomiast sam zainteresowany nie podjął jeszcze decyzji. Niewykluczone, że głównie pełniłby rolę rezerwowego.

Najnowsze informacje portalu El Nacional sugerują, że Barcelona przygotowała plan awaryjny. Deco, czyli dyrektor sportowy klubu pracuje nad różnymi alternatywami. Jeszcze do niedawna dużo pisało się o Joanie Garcii z Espanyolu, lecz na rynku pojawiło się nowe nazwisko.

Aktualnie głównym kandydatem do zastąpienia Szczęsnego jeśli odejdzie po sezonie jest Alex Remiro. 30-latek to bramkarz Realu Sociedad, który wpisuje się w profil golkipera, jakiego potrzebuje Balugrana. Co więcej, będzie zdecydowanie tańszą opcją na rynku transferowym, ponieważ klauzula w jego kontrakcie opiewa jedynie na 15 milionów euro.

Remiro to wychowanek Athletic Bilbao, w którym występował od dziecka aż do 2019 roku. Wtedy na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Realu Sociedad. W obecnym klubie rozegrał ponad 250 spotkań, w których 111 razy zachował czyste konto.