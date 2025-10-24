Yamal niespodziewanie uderzył w Real. W szatni giganta wrze

fot. David Ramirez Na zdjęciu: Lamine Yamal

Szatnia Realu zmęczona Yamalem. Będzie odpowiedź w El Clasico?

Barcelona już w niedzielę zmierzy się w hicie z Realem Madryt. Przed tym meczem Lamine Yamal wystąpił w programie Kings League na Twitchu, gdzie w mocnych słowach wypowiedział się o najbliższym rywalu. W bezpośrednich słowach zasugerował, że Królewscy „kradną i narzekają”, co oczywiście odbiło się w krajowych mediach szerokim echem.

Słowa Yamala dotarły również do szatni Realu Madryt. „Marca” ujawnia, że gwiazdor Barcelony już wcześniej nie miał na Santiago Bernabeu dobrej opinii, a jego najświeższe wypowiedzi tylko wzmocniły uczucie niechęci do niego. Część zawodników jest wręcz zmęczona jego zachowaniem, które nie ma nic wspólnego z koleżeńską postawą.

Dla Realu Madryt to może być dodatkowy bodziec, aby jeszcze lepiej zaprezentować się podczas niedzielnego El Clasico. Gracze Królewskich z pewnością będą chcieli udowodnić, że są zwyczajnie lepsi, a bezpośrednie mecze w poprzednim sezonie były jedynie wypadkiem przy pracy. Sam Yamal ma dostać solidną lekcję szacunku i profesjonalizmu.

Zachowanie Yamala nie było zaskoczeniem w madryckim obozie, ale kolejnym potwierdzeniem, że ten wciąż jest zbyt młody, aby odnosić się do kolegów po fachu z należytym szacunkiem. Niedzielne El Clasico rozpocznie się już o godzinie 16:15. Real Madryt przystąpi do niego jako gospodarz.