El Clasico w cieniu kontuzji. Dramatyczna sytuacja w Barcelonie

Barcelona przystępuje do El Clasico w trudnej sytuacji kadrowej. Javi Miguel z dziennika "AS" ujawnił przewidywane terminy powrotu kontuzjowanych piłkarzy.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick ma spory ból głowy przed El Clasico

FC Barcelona już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 16:15, zmierzy się z Realem Madryt na Santiago Bernabeu w ramach 10. kolejki La Liga. Królewscy zajmują obecnie pozycję lidera, a ich jedyne potknięcie miało miejsce w derbach z Atletico (2:5).

Duma Katalonii natomiast przed październikową przerwą sensacyjnie uległa Sevilli (1:4) na wyjeździe, tracąc tym samym fotel lidera. To spotkanie stawia trenera Hansiego Flicka przed trudnym wyzwaniem. Prestiżowe El Clasico śledzi cały piłkarski świat, a w Dumie Katalonii jest długa lista kontuzjowanych zawodników.

Od dłuższego czasu z urazami borykają się Gavi, Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen oraz Dani Olmo. Do listy kontuzjowanych dołączył także Robert Lewandowski, który wrócił z reprezentacji z naderwaniem mięśnia dwugłowego uda. Również Raphinha pozostaje wyłączony z gry.

Według informacji Javiego Miguela z dziennika „AS”, powrót Lewandowskiego planowany jest na mecz La Liga z Elche, który odbędzie się w niedzielę 2 listopada. Bramkarz Joan Garcia ma natomiast szansę na występ w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge 5 listopada. To oznacza, że Wojciech Szczęsny straci miejsce między słupkami.

🏥 Sytuacja kontuzjowanych piłkarzy i ich przewidywany powrót wygląda następująco. [@fansjavimiguel] (2️⃣)



🔹Robert Lewandowski: Elche CF.

🔹Joan Garcia: Club Brugge.

🔹Dani Olmo: Club Brugge/Celta Vigo.

🔹Raphinha: Athletic Club.

🔹Gavi i Ter Stegen: bez konkretnej daty. — BarcaInfo (@_BarcaInfo) October 24, 2025

Katalończycy przystępują do niedzielnego El Clasico w trudnym położeniu. Hansi Flick będzie musiał znaleźć odpowiednie rozwiązania taktyczne i rotacje w składzie, żeby sprostać wymaganiom rywala i oczekiwaniom kibiców.