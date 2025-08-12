Szczęsny otrzymał ostrzeżenie. Poszło o Ter Stegena

Wojciech Szczęsny był ostrzegany przed Ter Stegenem. Jak przekazał Mateusz Święcicki na kanale Meczyki, polski bramkarz otrzymał taki sygnał po dołączeniu do Barcelony.

Ter Stegen to nie jest łatwy człowiek

Nową „jedynką” Barcelony w nadchodzącym sezonie ma być Joan Garcia. Wojciech Szczęsny będzie pełnił więc rolę zmiennika, choć poprzednich rozgrywkach pomógł zespołowi Hansiego Flicka w zdobyciu trzech trofeów na krajowym podwórku. Polski bramkarz niejednokrotnie ratował drużynę przed utratą gola.

Według dziennikarza Mateusza Święcickiego, Szczęsny po przyjściu do klubu dostał ostrzeżenie, że Marc-Andre ter Stegen nie jest łatwym człowiekiem. Niemiec był przekonany, że po powrocie z kontuzji odzyska swoją pozycję w składzie. Tymczasem w hierarchii golkiperów u szkoleniowca Blaugrany zajmuje dopiero trzecie miejsce.

– Kiedy Wojciech Szczęsny przychodził do Barcelony, to dostał takie informacje, że jak Marc wróci, to musi mieć do niego wyrozumiałość, bo nie jest to łatwy człowiek – ujawnił komentator.

– Ter Stegen to specyficzna osobowość. Myślę, że to człowiek, który za wszelką cenę nie chce opuszczać Barcelony, dlatego że jest przekonany, że będzie bramkarzem numer jeden, choć poinformowano go, że w obecnej hierarchii jest trzeci – dodał Święcicki.

Pomimo zmiany roli Szczęsny wciąż ma pozostać ważną postacią w szatni, a jego doświadczenie będzie wsparciem dla młodszego kolegi, Joana Garcii.

