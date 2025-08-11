Barcelona wciąż czeka na powrót na Camp Nou. Pojawiły się złe informacje

Barcelona dalej musi czekać na powrót na Camp Nou. Jak podaje RAC1, na stadionie została przeprowadzona kontrola, która wykazała ponad 200 niedociągnięć.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ponad 200 niedociągnięć na Camp Nou

Barcelona od miesięcy przygotowuje się do powrotu na Spotify Camp Nou. Klub chciałby, żeby na odnowionym stadionie został rozegrany ligowy mecz z Valencią, który jest zaplanowany na 14 września. Władze miasta mają dać zgodę na częściowe otwarcie obiektu. Początkowo miało to być około 27 tysięcy miejsc w sektorach Trybuny Głównej i Północnej. Później po kolejnych etapach liczba kibiców miała rosnąć.

Niedawna kontrola wykazała jednak ponad 200 niedociągnięć w pierwszej fazie przebudowy stadionu. Blaugrana ma mało czasu, żeby je usunąć i przejść procedurę licencyjną. Bez tego nie będzie możliwe wpuszczenie kibiców na Camp Nou w wyznaczonym terminie.

Ostatnie spotkanie na tym obiekcie zostało rozegrane w maju 2023 roku. Od tego czasu stadion był zamknięty i remontowany. Katalończycy muszą uporać się z usterkami, a następnie przedstawić władzom miasta, La Liga i UEFA certyfikat zakończenia prac, potwierdzający ich gotowość do organizowania meczów.

Działacze Barcelony mają więc teraz wyścig z czasem. Oprócz samej budowy dochodzą formalności, które ostatecznie przesądzą o tym, czy mecz z Valencią będzie mógł odbyć się przy udziale publiczności. Kibice liczą, że tym razem już nie będzie żadnych opóźnień w pracach i uda się wrócić na legendarną arenę zgodnie z zapowiedziami.

