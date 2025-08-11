Barcelona wciąż czeka na powrót na Camp Nou. Pojawiły się złe informacje

08:41, 11. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  RAC1

Barcelona dalej musi czekać na powrót na Camp Nou. Jak podaje RAC1, na stadionie została przeprowadzona kontrola, która wykazała ponad 200 niedociągnięć.

Joan Laporta
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ponad 200 niedociągnięć na Camp Nou

Barcelona od miesięcy przygotowuje się do powrotu na Spotify Camp Nou. Klub chciałby, żeby na odnowionym stadionie został rozegrany ligowy mecz z Valencią, który jest zaplanowany na 14 września. Władze miasta mają dać zgodę na częściowe otwarcie obiektu. Początkowo miało to być około 27 tysięcy miejsc w sektorach Trybuny Głównej i Północnej. Później po kolejnych etapach liczba kibiców miała rosnąć.

Niedawna kontrola wykazała jednak ponad 200 niedociągnięć w pierwszej fazie przebudowy stadionu. Blaugrana ma mało czasu, żeby je usunąć i przejść procedurę licencyjną. Bez tego nie będzie możliwe wpuszczenie kibiców na Camp Nou w wyznaczonym terminie.

Ostatnie spotkanie na tym obiekcie zostało rozegrane w maju 2023 roku. Od tego czasu stadion był zamknięty i remontowany. Katalończycy muszą uporać się z usterkami, a następnie przedstawić władzom miasta, La Liga i UEFA certyfikat zakończenia prac, potwierdzający ich gotowość do organizowania meczów.

Działacze Barcelony mają więc teraz wyścig z czasem. Oprócz samej budowy dochodzą formalności, które ostatecznie przesądzą o tym, czy mecz z Valencią będzie mógł odbyć się przy udziale publiczności. Kibice liczą, że tym razem już nie będzie żadnych opóźnień w pracach i uda się wrócić na legendarną arenę zgodnie z zapowiedziami.

