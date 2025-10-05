Szczęsny najlepszy w Barcelonie. Hiszpanie przejechali się po Lewandowskim

FC Barcelona została rozbita przez Sevillę w meczu 8. kolejki La Liga (1:4). Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego, co wypomniały mu hiszpańskie media. Natomiast jednym z najlepszych zawodników Dumy Katalonii był Wojciech Szczęsny.

Jego występ okazał się katastrofalny – Lewandowski surowo oceniony

FC Barcelona niespodziewanie została zrównana z ziemią w konfrontacji z Sevillą. W niedzielę późnym popołudniem na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami wielkiej niespodzianki. Katalończycy przegrali aż (1:4), przez co stracili fotel lidera La Liga. Warto dodać, że spotkanie mogło potoczyć się zupełnie inaczej, ale Robert Lewandowski zmarnował rzut karny.

Warto dodać, że Lewandowski rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce i rozegrał całe spotkanie. Polak miał 30 kontaktów z piłką, oddał 4 strzały, z czego 3 były niecelne, a jeden zablokowany. Dodatkowo wygrał tylko 2 z 9 pojedynków o piłkę. Zarówno dziennik Mundo Deportivo, jak i Sport nie pozostawili na nim suchej nitki. 37-latek zebrał dużą krytykę za występ przeciwko Sevilli.

– Nieudany występ. W pierwszej połowie nie miał wpływu na grę w ataku — i nie dlatego, że się nie starał. Stracił kilka piłek, choć rzadko je dostawał. Nie wykorzystał swojego doświadczenia. Mógł doprowadzić do remisu, ale zmarnował rzut karny — jedną ze swoich specjalności. Próbował się zrehabilitować kilkoma kolejnymi strzałami – ocenił Roberta Lewandowskiego dziennik Mundo Deportivo.

– Fatalny dzień Polaka. Po meczu, w którym nie wniósł nic w ataku, zmarnował rzut karny po charakterystycznym „podskoku”, przez co posłał piłkę obok bramki z jedenastu metrów. Flick zdecydował się pozostawić go na boisku, licząc na jego instynkt strzelecki, ale jego występ okazał się katastrofalny – pisze Sport, wystawiając Lewandowskiemu notę 3 w skali od 1 do 10.

Szczęsny najlepszym piłkarzem Barcelony w meczu z Sevillą

Wojciech Szczęsny, choć wpuścił aż cztery gole, został uznany za jednego z najlepszych zawodników Barcelony w meczu z Sevillą. Podobnie jak strzelec jedynego gola Marcus Rashford otrzymał ocenę 5, czyli najwyższą w zespole. Hiszpańskie media zwróciły uwagę, że gdyby nie jego kilka świetnych interwencji, to rozmiar porażki mógłby być jeszcze wyższy.

– Ostoja. Polaka „ściągnięto z emerytury”, by ponownie włączyć go do futbolowego świata jako strażaka najwyższej klasy. W pierwszej połowie zaliczył kilka kluczowych interwencji, gdy Barca była pod silnym naporem rywala. W drugiej połowie ponownie podtrzymał drużynę przy życiu. Pokazał pełnię umiejętności. Nie miał żadnych szans przy rzucie karnym Alexisa. Uchronił zespół przed wyższą porażką – ocenił Wojciecha Szczęsnego serwis Sport, przyznając mu notę 5, czyli najwyższą w drużynie.

– Po obronieniu kilku groźnych strzałów, wpuścił gola z rzutu karnego. Następnie po tym, jak ratował kilka razy drużynę, znowu został pokonany. W drugiej połowie ponownie ratował zespół kilkoma świetnymi interwencjami, ale kolejny raz musiał pogodzić się ze stratą bramki – pisze Mundo Deportivo o występie polskiego bramkarza.