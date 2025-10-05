Lewandowski zmarnował karnego! Barcelona zmiażdżona [WIDEO]

FC Barcelona zaprezentowała się poniżej oczekiwań. Katalończycy przegrali wyjazdowe starcie 8. kolejki La Liga z Sevillą (1:4). Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w drugiej połowie.

Dani Olmo i Robert Lewandowski

Sevilla rozbiła Barcelonę! Lewandowski nie wykorzystał karnego

FC Barcelona z całą pewnością nie zaliczy tego tygodnia do udanych. W środę (1 października) podopieczni Hansiego Flicka przegrali prestiżowe spotkanie z Paris Saint-Germain (1:2). Natomiast w niedzielę Duma Katalonii straciła punkty w rozgrywkach ligowych. W wyjazdowym starciu z Sevillą aktualny mistrz Hiszpanii musiał uznać wyższość rywala, przegrywając (1:4).

Mecz od początku nie układał się po myśli Katalończyków. Już w 13. minucie Sevilla otrzymała rzut karny, do którego podszedł były piłkarz Blaugrany – Alexis Sanchez. Chilijczyk z zimną krwią wykorzystał jedenastkę, otwierając wynik spotkania. Dwadzieścia minut później Andaluzyjczycy przeprowadzili zabójczy kontratak. Podanie Rubena Vargasa na gola zamienił Isaac Romero.

𝐒𝐄𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 2️⃣ : 0️⃣ Barcelona 😳



Błyskawiczny kontratak gospodarzy wykończył Isaac Romero! 🔥



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/2XhVWWSaS8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 5, 2025

Barcelona jeszcze przed przerwą zmniejszyła o połowę stratę do rywala. W siódmej minucie doliczonego czasu gry na listę strzelców wpisał się Marcus Rashford. Przepięknym podaniem, a zarazem asystą popisał się Pedri, który zagrał w pole karne do niepilnowanego Anglika. Wypożyczony z Man United piłkarz mocnym strzałem umieścił futbolówkę w bramce, pokonując Odysseasa Vlachodimosa.

𝐌𝐀𝐑𝐂𝐔𝐒 𝐑𝐀𝐒𝐇𝐅𝐎𝐑𝐃! 💣 Barcelona łapie kontakt tuż przed zakończeniem 1. połowy!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/DnSREzfyF3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 5, 2025

Obrońcy tytułu mogli doprowadzić do remisu w 76. minucie. Barcelona otrzymała rzut karny, do którego podszedł Robert Lewandowski. Polak, choć to do niego niepodobne spudłował z jedenastu metrów. W końcówce spotkania zwycięstwo Sevilli przypieczętowali Jose Carmona i Akor Adams, zdobywając trzecią i czwartą bramkę w meczu. W związku z porażką Duma Katalonii straciła fotel lidera La Liga.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐍𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘! 😵



Sevilla nadal prowadzi z Barceloną 2:1!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/dYK6wp7rx2 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 5, 2025

Sevilla 4:1 FC Barcelona (13′ Sanchez, 36′ Romero, 90′ Carmona, 90+6′ Adams – 45+7′ Rashford)