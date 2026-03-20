Szczęsny już wie! Barcelona nie będzie ryzykować

Wojciech Szczęsny musiał zrzucić dres i wejść do bramki w meczu z Newcastle. FC Barcelona poinformowała, że Joan Garcia nie doznał kontuzji, ale nie zamierza ryzykować. Jak poinformował Alfredo Martinez, przeciwko Rayo Vallecano może zagrać Polak.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny ma zagrać z Rayo Vallecano. Barcelona da odpocząć Garcii

Wojciech Szczęsny w swoim drugim sezonie w FC Barcelonie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Nową „jedynką” w zespole Katalończyków został Joan Garcia. Hiszpan trafił na Camp Nou latem ubiegłego roku z Espanyolu za ok. 25 milionów euro. Pod koniec września były reprezentant Polski zastąpił młodszego kolegę ze względu na uraz. W tym czasie rozegrał 9 meczów.

W ostatnią środę Szczęsny miał ponownie okazję stanąć w bramce Blaugrany. Co więcej, po raz pierwszy zagrał na nowym Spotify Camp Nou. Jednocześnie bramkarz stał się najstarszym debiutantem w historii Barcelony, który zagrał na legendarnym obiekcie.

Stało się tak ze względu na potencjalny uraz Joana Garcii. 25-latek musiał opuścić boisko w 82. minucie. Późniejsze badania nie wykazały żadnego poważniejszego urazu. Niemniej jednak Hansi Flick może dać mu odpocząć, aby nie ryzykować jego zdrowia. Z informacji podanych przez Alfredo Martineza, wynika, że z Rayo Vallecano między słupkami powinien stanąć Wojciech Szczęsny.

Jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy od 9 listopada mecz Szczęsnego w wyjściowym składzie. Łącznie w barwach katalońskiego klubu ma na swoim koncie 40 występów, w których zachował 15 czystych kont. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.