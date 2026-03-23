Simeone wskazał na konkretne błędy Atletico. To zadecydowało o porażce

Atletico Madryt uległo Realowi 2:3 w derbowym starciu, a Diego Simeone po meczu wypowiedział się na temat kluczowych momentów w rozmowie z mediami. Trener jasno wskazał przyczyny porażki i nie szukał wymówek w decyzjach sędziowskich.

Na zdjęciu: Diego Simeone

Simeone wytłumaczył powody porażki z Realem

Diego Simeone od początku podkreślał, że jego drużyna sama wypuściła korzystny wynik. – Nie uważam, że brak zwycięstwa wynika z decyzji sędziego – powiedział trener. Zaznaczył, że Atletico miało swoje szanse, ale nie potrafiło zrobić decydującego kroku, aby zamknąć mecz.

Argentyńczyk wrócił do momentu prowadzenia i tego, co wydarzyło się później. – Mogliśmy zrobić więcej, kontrolować mecz inaczej po 1:0 i nie popełniać błędów – przyznał. Podkreślił, że przy tak klasowym rywalu , jak Real każdy błąd jest natychmiast wykorzystywany, co ostatecznie przesądziło o wyniku spotkania.

Simeone nie chciał skupiać się na kontrowersjach związanych z rzutami karnymi. – Jestem bardzo daleko od tych sytuacji i nawet nie widziałem ich w telewizji – stwierdził. Dodał również, że nie zamierza wchodzić w ocenę pracy arbitra, ponieważ jego zdaniem nie miała ona decydującego wpływu na przebieg meczu.

Trener Atletico zwrócił uwagę na brak kontroli w grze swojego zespołu i niedostateczną liczbę groźnych sytuacji. – Musieliśmy lepiej kontrolować grę i tworzyć więcej okazji – powiedział. Przyznał, że drużynie zabrakło spokoju i odpowiedniego zarządzania przebiegiem spotkania w kluczowych momentach.

Simeone wskazał także pozytywy mimo porażki i wyróżnił jednego z zawodników. – Rozwija się, pracuje bardzo dobrze i daje nam coś innego w ataku – ocenił Lookmana. Podkreślił jego zaangażowanie oraz chęć nauki, które mają pomóc zespołowi w kolejnych meczach.

