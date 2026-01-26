Nowy rozdział na horyzoncie. Sevilla może stanąć przed rewolucją

Sergio Ramos oraz inwestorzy według ostatnich informacji wyrazili zgodę na zakup Sevilli FC. Konkretne informacje na ten temat pojawiły się w Carrusel Deportivo.

fot. William F Gracia / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sevilla wkrótce z nowym właścicielem

Sergio Ramos wraz z grupą Five Eleven Capital wkrótce ma sfinalizować bardzo ważną transakcję. Według doniesień Carrusel Deportivo klub z La Ligi niebawem zmieni właściciela, którym ma zostać między innymi były defensor Realu Madryt oraz reprezentacji Hiszpanii.

Źródło ujawniło, że 39-latek i jego partnerzy obecnie analizują sprawozdania finansowe Sevilli i planują sfinalizowanie transakcji w ciągu kilku miesięcy. Oferta kupna klubu ma opiewać na kwotę 450 milionów euro i miała już zostać zaakceptowana przez akcjonariuszy.

Sergio Ramos występował w Sevilli w latach 2003–2005 oraz ponownie w sezonie 2023/2024. Aktualnie ekipa z Estadio Ramón Sanchez-Pizjuan plasuje się na 11. miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Andaluzyjczycy mają obecnie na koncie 24 punkty, tracąc do szóstego Realu Betis osiem oczek.

Sevilla swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra już za tydzień. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Mallorcą. W pięciu ostatnich starciach pomiędzy tymi zespołami dwukrotnie górą była Mallorca, raz zwyciężyła Sevilla, a dwa mecze zakończyły się remisem. W trakcie minionego weekendu drużyna prowadzona przez Matiasa Almeydę pokonała Athletic Bilbao. Mimo że Baskowie jako pierwsi zdobyli bramkę, to ostatecznie gospodarze zdołali odwrócić losy rywalizacji o 180 stopni. Do zwycięstwa Sevillę poprowadzili Peque oraz Akor Adams.