Transfer coraz bliżej. Bogusz przed nowym wyzwaniem za oceanem

Mateusz Bogusz wygląda na to, że jednak wróci do MLS. Nowe wieści w sprawie transferu z udziałem ofensywnego pomocnika przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

fot. Marty Jean-Louis / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz bliżej transferu do Houston Dynamo

Mateusz Bogusz to zawodnik, który ostatnio nie może narzekać na spokój. Wokół piłkarza sporo się dzieje, a wszystko związane jest z możliwą zmianą barw klubowych. Nowe informacje w tej sprawie ujawnił dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków, publikując konkretne wiadomości na swoim profilu na platformie X.

„Po kilkudniowym zamieszaniu Mateusz Bogusz wyleciał do USA na testy medyczne. Po nich ma udać się na obóz przygotowawczy zespołu. Cruz Azul i Houston Dynamo w końcu osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Polaka” – napisał insider w swoim poście.

24-letni zawodnik wygląda na to, że po roku spędzonym w ekipie z Meksyku wraca do Stanów Zjednoczonych. Urodzony w Rudzie Śląskiej piłkarz wcześniej bronił barw Los Angeles FC, które na transakcji z udziałem Bogusza zarobiło 12 miesięcy temu ponad osiem milionów euro.

Pięciokrotny reprezentant Polski w tej kampanii wystąpił w 14 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył także jedną asystę. Jeśli faktem okaże się transfer zawodnika do Houston Dynamo, zapowiada się ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji co Polak może występować Ondrej Lingr. 25-krotny reprezentant Czech trafił do zespołu z MLS w marcu minionego roku. Wcześniej występował m.in. w Slavii Praga oraz Feyenoordzie Rotterdam.