Ronaldo zdeklasował resztę! TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy w 2025 roku

Cristiano Ronaldo zarobił w 2025 roku 280 milionów dolarów. W zestawieniu Forbesa zajął 1. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających piłkarzy. Drugi jest Leo Messi, który zgarnął ponad dwa razy mniej.

Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ranking najlepiej zarabiających piłkarzy w 2025 roku

Nie od dziś wiadomo, że piłka nożna to biznes, w którym w grę wchodzą potężne sumy pieniędzy. Transfery za ponad 100 czy 200 milionów euro, gigantyczne pensje dla zawodników i trenerów, a także wysokie kwoty z kontraktów sponsorskich to codzienność. Magazyn Forbes stworzył ranking najlepiej zarabiających piłkarzy w 2025 roku, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe przychody.

Zwycięzca okazał się bezkonkurencyjny, ponieważ 1. miejsce zajął Cristiano Ronaldo z zarobkami rzędu 280 milionów dolarów rocznie. Portugalczyk zarobił ponad dwukrotnie więcej niż Leo Messi, który zajął 2. miejsce. Argentyńczyk łącznie zarobił 130 mln dolarów. Obok nich podium uzupełnił gwiazdor Al Ittihad – Karim Benzema – którego przychody w 2025 roku szacuje się na 104 mln dolarów.

Najwięcej spośród zawodników, którzy grają w Europie zarobił Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt w minionym roku stał się bogatszy o 95 milionów dolarów. Za nim znaleźli się tacy gracze jak Erling Haaland, Vinicius Junior, Mohamed Salah, Sadio Mane i Jude Bellingham. TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy w 2025 roku zamknął Lamine Yamal. Nastolatek zgarnął 43 mln dolarów.

TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy w 2025 roku: