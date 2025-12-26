Real zaostrza konflikt z Barceloną. Chce gigantyczne odszkodowanie

Real Madryt wchodzi na kolejny poziom sporu z FC Barceloną w sprawie Negreiry. Według AS Królewscy rozważają działania, które mogą mieć dla Barcelony poważne skutki finansowe.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt i sprawa Negreiry. Możliwe milionowe roszczenia

Real Madryt konsekwentnie eskaluje działania wobec FC Barcelony w związku ze sprawą Negreiry. Relacje między klubami są obecnie najgorsze od lat. Konflikt nasilił się po decyzji Blaugrany o pojednaniu z UEFA i ECA oraz wycofaniu się z projektu Superligi. Od tego momentu Królewscy przyjęli twardą linię zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na sali sądowej.

Na pierwszym planie pojawiły się wystąpienia Florentino Pereza oraz konkretne ruchy prawne. Prawnik Realu ostro przesłuchiwał Joana Laportę podczas jego niedawnych zeznań przed sądem. W kolejnych tygodniach klub z Madrytu zażądał dostępu do audytów i raportów finansowych Barcelony z lat 2010–2018.

Według AS to jednak dopiero początek. Real analizuje możliwość wystąpienia o wielomilionowe odszkodowanie. Roszczenia miałyby dotyczyć szkód wynikających z płatności przekazanych Jose Marii Enriquezowi Negreirze, byłemu wiceprzewodniczącemu Komitetu Technicznego Sędziów. W centrum uwagi znalazły się raporty meczowe i turniejowe sporządzone przed rozegraniem spotkań oraz dokumenty, które miały nigdy nie trafić do sztabu szkoleniowego.

Los Blancos wskazują także na sprzeczności w zeznaniach działaczy Barcelony. Chodzi o ich wiedzę na temat kwoty 8,4 miliona euro przekazanej Negreirze. Kilka miesięcy temu Królewscy doprowadzili do przedłużenia śledztwa do 1 marca. Później doszło do przesłuchania Laporty. Teraz żądanie dokumentów finansowych ma być kolejnym etapem strategii, ale nie ostatnim.

Zobacz również: Roma pokazała nowy stadion. Projekt robi ogromne wrażenie