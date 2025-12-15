Real wściekły po zeznaniach Laporty. Ostra reakcja po zachowaniu La Liga

Real Madryt zareagował ostrym sprzeciwem po zeznaniach Joana Laporty w sprawie Negreiry. Według AS klub jest oburzony postawą La Liga i RFEF, które podczas przesłuchania zachowały całkowitą bierność.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Real Madryt nie odpuszcza sprawy Negreiry

Real Madryt uważnie obserwuje rozwój sprawy Negreiry, która wciąż jest badana przez sąd. W zeszłym tygodniu przed wymiarem sprawiedliwości zeznawał prezydent Barcelony Joan Laporta. Po jego wystąpieniu pytania zadawali prawnicy Królewskich, którzy występują w roli oskarżyciela prywatnego.

Real Madryt był jednak zaskoczony postawą pozostałych stron. Prawnicy reprezentujący La Liga oraz Hiszpańską Federację Piłkarską byli obecni na sali, ale ich aktywność była symboliczna. Przedstawicielka RFEF Beatriz Seijo nie zadała ani jednego pytania. Z kolei prawnik La Liga Francisco Martinez ograniczył się do jednego wątku.

Real Madryt odebrał tę postawę jako brak realnej chęci wyjaśnienia sprawy. – Ich bierność pokazuje brak zainteresowania dotarciem do prawdy – przekazali przedstawiciele klubu. Według Królewskich takie zachowanie tylko pogłębia wątpliwości wokół całej afery.

Real Madryt nie był jednak całkowicie zaskoczony. W klubie przypomniano wcześniejszą wypowiedź szefa CTA Frana Soto – To sprawa, która bardzo nam szkodzi. Im szybciej się skończy, tym lepiej dla wszystkich. Musimy o niej zapomnieć i zostawić ją za sobą – stwierdził.

Real Madryt podzielał podobne odczucia już wcześniej. Florentino Perez publicznie kwestionował intencje Barcelony i krytykował pasywną postawę La Liga oraz RFEF. Klub z Madrytu zapowiada, że nie wycofa się z postępowania i pozostanie stroną aż do ogłoszenia prawomocnego wyroku.

