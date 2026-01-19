Barcelona przegrała, Flick mówił wprost. Te słowa dają do myślenia

07:40, 19. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

FC Barcelona przegrała niedzielne starcie w lidze hiszpańskiej z Realem Sociedad. Tymczasem po meczu swoimi przemyśleniami podzielił się trener Katalończyków – Hansi Flick.

Hansi Flick
fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick po porażce FC Barcelony z Realem Sociedad

FC Barcelona doznała w niedzielny wieczór trzeciej porażki w sezonie, ulegając w roli gościa Realowi Sociedad San Sebastián (1:2). Jednocześnie ekipa Hansiego Flicka ma już tylko punkt przewagi w tabeli La Liga nad drugim Realem Madryt. Tymczasem po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się trener Blaugrany.

– Jestem rozczarowany. Graliśmy dobrze i stworzyliśmy wiele sytuacji, ale wynik nie odzwierciedlał tego, co działo się na boisku. Czasami wszystko idzie dobrze, ale szczęście nie zawsze działa na twoją korzyść. Były momenty, w których musieliśmy grać lepiej w obronie, ale ostatecznie taki jest futbol i jestem zadowolony z tego, jak drużyna grała dzisiaj – powiedział Flick cytowany przez „Markę”.

Czasu na rozpamiętywanie porażki Katalończycy nie mają jednak zbyt wiele, ponieważ już w środku tygodnia Barcelona zagra spotkanie w Lidze Mistrzów przeciwko Slavii Praga. Z kolei za tydzień lider ligi hiszpańskiej rozegra kolejne spotkanie w La Liga, mierząc się z Realem Oviedo. Intensywny styczniowy maraton meczowy Barça zakończy starciami kolejno z FC Kopenhagą oraz z Elche.

Barcelona w tabeli ligi hiszpańskiej zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 49 punktów po rozegraniu dwudziestu spotkań. Z kolei w fazie zasadniczej elitarnych rozgrywek europejskich Blaugrana plasuje się na 15. miejscu, mając na koncie 10 punktów po sześciu meczach.

