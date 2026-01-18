FC Barcelona zaliczyła wpadkę w La Liga. Przerwana seria zwycięstw [WIDEO]

FC Barcelona przegrała z Realem Sociedad (1:2) w wyjazdowym meczu La Liga. Dwie bramki Dumy Katalonii nie zostały uznane, a seria 11 kolejnych zwycięstw została przerwana.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Sociedad - FC Barcelona

Przerwana niesamowita seria Barcelony w San Sebastian

FC Barcelona zmierzyła się w niedzielę z Realem Sociedad w wyjazdowym spotkaniu 20. kolejki La Liga. Dla Dumy Katalonii jest to wymagający teren. W poprzednim sezonie zespół z San Sebastian okazał się lepszy na własnym stadionie. Jesienią natomiast mistrzowie Hiszpanii wzięli rewanż, wygrywając u siebie (2:1), a jednym z bohaterów meczu był Robert Lewandowski.

W dzisiejszym spotkaniu Hansi Flick musiał radzić sobie bez Raphinhy, który wypadł z kadry z powodu urazu prawego uda. Na ławce rezerwowych rozpoczął Lewandowski, a od pierwszej minuty w ataku zagrał Ferran Torres. Katalończycy przystępowali do rywalizacji w znakomitych nastrojach, gdyż mieli na koncie 11 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Już w 7. minucie Torres umieścił piłkę w siatce, ale po wideoweryfikacji gol został cofnięty, gdyż Dani Olmo faulował Takefusę Kubo. W 27. minucie Lamine Yamal pokonał bramkarza, ale hiszpański skrzydłowy był na spalonym. Później Goncalo Guedes zacentrował piłkę do Mikela Oyarzabala, który wolejem otworzył wynik w San Sebastian.

𝐌𝐈𝐊𝐄𝐋 𝐎𝐘𝐀𝐑𝐙𝐀𝐁𝐀𝐀𝐀𝐋! 💥 Pięknie wykończył to napastnik Realu Sociedad! 👌 Gospodarze prowadzą z Barceloną 1:0!



📺 Transmisja meczu: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/J9tZrSpi8j — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 18, 2026

W 62. minucie na boisku pojawił się Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski doszedł do znakomitej okazji w 66. minucie, ale uderzenie głową obronił Alex Remiro, a piłka trafiła w poprzeczkę. W 70. minucie wyrównał Marcus Rashford, ale radość Katalończyków trwała krótko.

Minutę później bramkę zdobył Goncalo Guedes, który wykończył akcję wolejem. W 85. minucie blisko gola był Jules Kounde, ale piłka znów odbiła się od poprzeczki. Gospodarze kończyli spotkanie w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę zobaczył Carlos Soler po brutalnym faulu na Pedrim. Wynik już nie uległ zmianie i trzy punkty trafiły do Realu Sociedad. Barcelona w najbliższą środę zmierzy się ze Slavią Praga w 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.

𝐒𝐙𝐀𝐋𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐘 𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐎 𝐀𝐍𝐎𝐄𝐓𝐀! 😱



Barcelona cieszyła się z remisu nieco ponad minutę, bo gospodarze na gola Rashforda odpowiedzieli trafieniem Guedesa! 🔥



📺 Transmisja meczu: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/LsILh5HSqc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 18, 2026

Real Sociedad – FC Barcelona 2:1 (1:0)

1:0 Mikel Oyarzabal 32′

1:1 Marcus Rashford 70′

2:1 Goncalo Guedes 71′