Xabi Alonso nie narzeka na brak ofert. Zainteresowanie rośnie

Xabi Alonso po rozstaniu z Realem Madryt może szybko znaleźć nowego pracodawcę. Konkretne kluby już teraz wykazują zainteresowanie Hiszpanem, o czym informują "Bild" oraz TEAMtalk.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso na radarze Eintrachtu Frankfurt i Tottenhamu

Xabi Alonso z dużymi nadziejami trafił do Realu Madryt, mając kontynuować znakomitą pracę, którą wcześniej wykonywał w Bayerze Leverkusen. Hiszpan spędził jednak w stołecznym klubie tylko kilka miesięcy. Władze klubu z Estadio Santiago Bernabeu, wobec niezadowalających efektów pracy trenera, podjęły decyzję o jego zwolnieniu. Niewykluczone jednak, że szkoleniowiec długo nie będzie pozostawał bez zatrudnienia. Ciekawe informacje na ten temat przekazały „Bild” oraz TEAMtalk.

Niemiecki tabloid sugeruje, że zatrudnieniem Xabiego Alonso zainteresował się Eintracht Frankfurt. Dyrektor sportowy klubu, Markus Kroesche, miał już wyrazić chęć spotkania z Baskiem, aby omówić warunki potencjalnej współpracy. Sam Xabi Alonso może jednak odrzucić takie zainteresowanie, oczekując oferty z klubu o jeszcze wyższej renomie.

Innym zespołem zainteresowanym usługami hiszpańskiego trenera są sternicy Tottenhamu Hotspur. Pod wodzą Thomasa Franka drużyna z Londynu nie spełniała pokładanych w niej oczekiwań. W związku z tym władze The Spurs zaczęły rozglądać się za kandydatami na nowego menedżera pierwszej drużyny.

Zarząd Tottenhamu miał już rozważać możliwość zatrudnienia byłego trenera Królewskich. Sam Xabi Alonso uważa jednak, że w najbliższych miesiącach może pojawić się dla niego lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o kontynuowanie kariery szkoleniowej.

Duński trener objął stery nad zespołem z Londynu latem ubiegłego roku. Po rozegraniu 22 kolejek ligowych Tottenham pod wodzą Thomasa Franka zgromadził 27 punktów, co daje mu obecnie 14. miejsce w tabeli Premier League.