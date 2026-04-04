Real przegrał mistrzostwo Hiszpanii?! Arbeloa ujawnił, co powiedział piłkarzom

Real Madryt przegrał z Realem Mallorca (1:2). Sytuacja w tabeli mocno się skomplikowała, a mistrzostwo Hiszpanii znacznie się oddaliło. Alvaro Arbeloa ujawnił, co powiedział piłkarzom po porażce.

Arbeloa wierzy, że to nie koniec. Real Madryt będzie grać do końca

Real Madryt na własne życzenie skomplikował sobie pogoń za FC Barcelonę. Przed sobotnim meczem z Realem Mallorca tracili do lidera cztery punkty. Jeśli Katalończycy wygrają swoje spotkanie, to strata wzrośnie do siedmiu punktów. Wszystko przez niespodziewaną porażkę z zespołem walczącym o utrzymanie w La Liga. Wyjazdowe starcie zakończyło się przegraną Los Blancos (1:2).

Alvaro Arbeloa na konferencji prasowej musiał mierzyć się z pytaniami dot. mistrzostwa Hiszpanii. Zdaniem ekspertów szanse na zdobycie tytułu zdecydowanie stały się mniejsze. Szkoleniowiec Królewskich przekazał, że zaapelował do zawodników o koncentrację i walkę do samego końca. Powiedział im, że oczekuje zwycięstw w pozostałych ligowych meczach.

– Czy przegraliśmy dziś La Liga? Oczywiście teraz będzie o wiele trudniej ją wygrać niż dwie godziny temu. Powiedziałem moim zawodnikom, że zostało nam 8 meczów i niezależnie od tego, co zrobi Barcelona, musimy wygrać wszystkie 8 spotkań. Dziś nie zrobiliśmy tego, do czego przygotowywaliśmy się cały tydzień. Nie kreowaliśmy sytuacji, brakowało nam cierpliwości, energii i pomysłów – mówił Alvaro Arbeloa.

– Dzisiejsza porażka to w stu procentach moja wina. To całkowicie moja wina – bronił zawodników na konferencji.

Za kilka dni Real zagra z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Arbeloa nie obawia się jednak o spadek morale w drużynie. Jego zdaniem piłkarze szybko się otrząsną i będą gotowi na zbliżający się hit w europejskich pucharach.

– Czy obawiam się, że porażka wpłynie na mecz z Bayernem? Nie, nie. Znam swoich zawodników. Wiem, jaką wagę przywiązują do spotkania z Bayernem. Jestem pewien, że będą gotowi – mówił o nadchodzącym meczu w Lidze Mistrzów.